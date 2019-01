Αυστηρή προειδοποίηση στην Άγκυρα διαμήνυσε μέσω Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος υποστήριξε πως θα «ισοπεδώσει» οικονομικά την Τουρκία, αν αυτή επιτεθεί εναντίον των Κούρδων της Συρίας.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!