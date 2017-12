Χάος επικράτησε νωρίτερα στην πόλη Ντάγκλας, κοντά στο Ντένβερ του Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου έπεσαν πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών.

Νεκρός είναι ο βοηθός σερίφη της πόλης Ντάγκλας κοντά στο Ντένβερ του Κολοράντο. Άλλοι 4 είναι τραυματίες, ενώ από τα πυρά των αστυνομικών σκοτώθηκε και ο δράστης.

Στην περιοχή επικράτησε για ώρες πανικός ενώ η αστυνομία συνέστησε στους κατοίκους να μη βγουν από τα σπίτια τους.

Η τραγωδία συνέβη στις 6.00 το πρωί (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για διατάραξη κοινής ησυχίας από κατοίκους του συγκροτήματος κατοικιών Copper Canyon Apartments.

