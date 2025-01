Ύπνος: Γυναίκα ισχυρίζεται ότι 1 συνήθεια στις 3 τα ξημερώματα είναι ο αλάνθαστος τρόπος για να κοιμηθείτε καλά – Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η συνήθεια μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της νύχτας για καλύτερο ύπνο, όπως ισχυρίζεται η ίδια, έχει διχάσει τους χρήστες του διαδικτύου που προσπαθούν να καταλάβουν εάν είναι μια καλή ιδέα ή θα σας κάνει να νιώθετε πιο κουρασμένοι μακροπρόθεσμα. Ας δούμε τι λένε οι ειδικοί και γιατί αυτή η συνήθεια προκαλεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο X (πρώην Twitter), η συγγραφέας Beth McColl δήλωσε: «Είδα κάποιον στο TikTok που λέει ότι ρυθμίζει το ξυπνητήρι στις 3 π.μ. ώστε να έχει την ικανοποίηση να το απενεργοποιήσει και να ξανακοιμηθεί αμέσως. Μετά χτυπάει ξανά στις 7 π.μ.»

Σχολιάζοντας αυτή την συνήθεια, ένας χρήστης είπε: «Η κόρη μου κάνει ακριβώς αυτό εδώ και αρκετά χρόνια γιατί λέει ότι ο καλύτερος ύπνος είναι πάντα μετά το χτύπημα του ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι της είναι ρυθμισμένο να χτυπάει στις 2:50 π.μ.»

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πρακτικής, όπως η διατάραξη του ύπνου και η αύξηση του άγχους. Επιπλέον, υπήρξαν σχόλια σχετικά με την τάση ορισμένων ανθρώπων να χρησιμοποιούν πολλά ξυπνητήρια, μια συνήθεια που θεωρήθηκε ως ακόμη πιο επιβλαβής για την ποιότητα του ύπνου.

Υπήρξαν όμως και υποστηρικτές αυτής της ιδέας, αναφερόμενοι στην ιστορική πρακτική του διφασικού ύπνου. Υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πρότυπα ύπνου, όπως το να ξυπνάτε για μια σύντομη περίοδο στη μέση της νύχτας.

Ένας χρήστης είπε: «Απλά ξυπνάω αυτόματα περίπου στις 3 π.μ., κάνω λίγη δουλειά και ξανακοιμάμαι. Μισώ να κλείνω τα μάτια μου και το επόμενο πράγμα που ακούω είναι το ξυπνητήρι μου. Αυτό ήταν κάποτε ένα πρότυπο ύπνου για τους ανθρώπους. Διφασικός ύπνος ή κάτι τέτοιο».

saw someone on tiktok who says she sets herself an alarm at 3AM so she can have the satisfaction of turning it off and going right back to sleep. then her regular alarm goes off at 7am. sooo many ways to be a person arent there

