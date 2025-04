Ύπνος: Απαλλαγείτε από το άγχος το βράδυ σε λιγότερο από 5 λεπτά με 5 απλές τεχνικές από ενεργειακό θεραπευτή του Χόλιγουντ

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε παρά την κούραση της μέρας; Ο ενεργειακός θεραπευτής διασημοτήτων, Oliver Niño, εξηγεί πώς να κάνετε μια γρήγορη αποτοξίνωση από το άγχος, για να εξασφαλίσετε έναν πιο ήρεμο νυχτερινό ύπνο. Ανακαλύψτε πέντε απλές τεχνικές για να καταπολεμήσετε το στρες και την αϋπνία και κατ’ επέκταση να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας.

Η αποτοξίνωση από το άγχος είναι απαραίτητη για έναν ήρεμο ύπνο, σύμφωνα με ειδικό

Η αϋπνία και το στρες είναι ένας φαύλος κύκλος που πολλοί αντιμετωπίζουν. Παρά την εξάντληση στο τέλος της ημέρας, ο ύπνος δεν έρχεται. Σύμφωνα με τον Oliver Niño, πνευματικό καθοδηγητή και ενεργειακό θεραπευτή διασημοτήτων με πελάτες όπως οι Τόνι Ρόμπινς και Τζέσικα Άλμπα, η αιτία της αϋπνίας είναι η αδυναμία αποφόρτισης από το στρες. «Το άγχος συσσωρεύεται καθώς το κουβαλάμε από την ημέρα μας, κοιμόμαστε με αυτό και ξυπνάμε κουρασμένοι, με τις ανησυχίες της προηγούμενης ημέρας να μας ακολουθούν», εξηγεί ο ειδικός. Αυτή η «χιονόστοιβάδα» άγχους επηρεάζει τον ύπνο.

Ο Niño τονίζει την ανάγκη για «νυχτερινή αποτοξίνωση από το άγχος», ειδικά για όσους έχουν γεμάτο πρόγραμμα. «Όσο πιο δύσκολο είναι, τόσο περισσότερο πρέπει να το κάνετε», συμβουλεύει. Συνεργαζόμενος με πολυάσχολους πελάτες, ο ειδικός προτείνει ορισμένες τεχνικές που διαρκούν για λιγότερο από πέντε λεπτά. Αυτές τις στρατηγικές μοιράζεται στο νέο του βιβλίο, “Do This Before Bed: Simple 5-Minute Practices That Will Change Your Life”.

5 τεχνικές αποτοξίνωσης από το άγχος για έναν ήρεμο ύπνο

Η επίτευξη ενός ήρεμου ύπνου είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική ευεξία. Διάφορες τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του άγχους και στην προετοιμασία του σώματος και του μυαλού για έναν ξεκούραστο ύπνο. Ο Oliver Niño προτείνει πέντε αποτελεσματικές μεθόδους:

Χρωματοθεραπεία

Γεωμετρική αναπνοή

Αποκοπή ενεργειακών δεσμών

Φυσική δραστηριότητα

Θεραπεία μέσω του γέλιου

Χρωματοθεραπεία

Η χρωματοθεραπεία είναι μια αρχαία πρακτική που βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα χρώματα διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες. Πριν τον ύπνο ή κατά τον διαλογισμό, φανταστείτε διαφορετικά χρώματα να σας γεμίζουν. Ξεκινήστε με το λευκό για αίσθηση καθαρότητας και πειραματιστείτε με άλλα χρώματα για να βρείτε αυτό που σας ηρεμεί περισσότερο.

Γεωμετρική αναπνοή

Η γεωμετρική αναπνοή είναι μια τεχνική αναπνοής που χρησιμοποιεί μοτίβα. Εισπνεύστε για πέντε δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή για πέντε και εκπνεύστε για πέντε. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής, οραματιστείτε την εισπνοή θετικής ενέργειας, αγάπης και φωτός και την εκπνοή κάθε άγχους και ανησυχίας.

Αποκοπή ενεργειακών δεσμών

Όταν αισθάνεστε ότι η αρνητική ενέργεια κάποιου σας επηρεάζει, δοκιμάστε την τεχνική της αποκοπής ενεργειακών δεσμών. Φανταστείτε τον εαυτό σας γεμάτο φως και στη συνέχεια οραματιστείτε τα χέρια σας ως σπαθιά που κόβουν τους ενεργειακούς δεσμούς που σας συνδέουν με το άτομο που σας επηρεάζει.

Φυσική δραστηριότητα

Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στην απελευθέρωση της συσσωρευμένης αγχώδους ενέργειας πριν τον ύπνο. Επιλέξτε μια δραστηριότητα που σας ταιριάζει, όπως η καταγραφή σε ημερολόγιο, η τέχνη, ένας νυχτερινός περίπατος, ο χορός ή η ήπια γιόγκα.

Θεραπεία μέσω του γέλιου

Το γέλιο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του άγχους. Παρακολουθήστε κάτι αστείο στην τηλεόραση ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας κάνει να γελάσετε. Παρόλο που η έκθεση στο μπλε φως πριν τον ύπνο δεν είναι ιδανική, η θετική επίδραση του γέλιου στην ψυχολογία μπορεί να υπερτερεί.

Ενσωματώνοντας αυτές τις τεχνικές χαλάρωσης στην καθημερινή σας ρουτίνα πριν τον ύπνο, μπορείτε να μειώσετε το άγχος, να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να ενισχύσετε τη συνολική σας ευεξία.