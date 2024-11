Τουαλέτα: Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ, σύμφωνα με γαστρεντερολόγους – Μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία σας

Όλοι πηγαίνουμε στην τουαλέτα, είναι κάτι που κάνουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Παρόλα αυτά, πολλοί από εμάς κάνουμε ένα κοινό λάθος που μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία μας. Οι γαστρεντερολόγοι προειδοποιούν για μια συνήθεια που πρέπει να αποφεύγουμε, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας. Από την άλλη, υπάρχουν και υγιεινές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να διατηρήσουμε την υγεία του εντέρου μας.

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ στην τουαλέτα, σύμφωνα με γιατρούς

Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να σκρολάρουμε στο κινητό μας ενώ καθόμαστε στην τουαλέτα; Είναι μια συνήθεια που πολλοί από εμάς έχουμε υιοθετήσει, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας.

Σύμφωνα με την Dr. Η Robynne Chutkan, MD, FASGE, γαστρεντερολόγο και συγγραφέα του Gutbliss, το να κάθεστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην τουαλέτα μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Η Dr. Chutkan εξηγεί ότι όταν κάθεστε στην τουαλέτα για παρατεταμένες περιόδους, στέλνετε ένα σήμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο εντερικό νευρικό σύστημα (γνωστό και ως “δεύτερο εγκέφαλο”) ότι πρέπει να συνεχίσετε την προσπάθεια, ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάτι να αποβληθεί. Αυτό μπορεί να διαταράξει τον φυσικό μηχανισμό του εντέρου και να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Η Dr. Chutkan συνιστά να εκπαιδεύσουμε το έντερό μας να λειτουργεί φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι όταν νιώθουμε την ανάγκη για αφόδευση, πρέπει να πηγαίνουμε στην τουαλέτα και να προσπαθούμε να ξεκουραστούμε χωρίς να πιέζουμε υπερβολικά. Εάν δεν συμβεί κάτι, πρέπει να σηκωθούμε και να προσπαθήσουμε ξανά αργότερα.

Ο Dr. Lance Uradomo, MD, MPH, ένας κορυφαίος γαστρεντερολόγος, τονίζει ότι ο υπερβολικός χρόνος που περνάμε στην τουαλέτα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Ο γιατρός συμβουλεύει να αποφεύγουμε να παίρνουμε μαζί μας το κινητό ή βιβλία, καθώς αυτά μπορούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τον χρόνο και να παραμείνουμε στην τουαλέτα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο.

Ο Dr. Uradomo προτείνει να ορίσουμε ένα χρονικό όριο 5-10 λεπτών για κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα. Αν δεν έχουμε αποτέλεσμα σε αυτό το διάστημα, είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε ξανά αργότερα.

Σύμφωνα με τους δύο γιατρούς, το να κάθεστε για αρκετή ώρα στην τουαλέτα ασκεί υπερβολική πίεση στα αιμοφόρα αγγεία και τους μύες του πυελικού εδάφους. Αυτό μπορεί να σας θέσει σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης αιμορροΐδων, πρόπτωσης ορθού, μειωμένης κυκλοφορίας, δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους και δυσκοιλιότητα.

Πώς να βελτιώσετε την υγεία του εντέρου σας

Η καλή πεπτική υγεία είναι απαραίτητη για την συνολική ευεξία. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα, διάρροια ή άλλα πεπτικά προβλήματα, υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορείτε να δοκιμάσετε για να βελτιώσετε την υγεία του εντέρου σας.

Υιοθετήστε μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες

Πίνετε άφθονο νερό

Λαμβάνετε προβιοτικά

Ακούστε το σώμα σας

Βελτιώστε την στάση του σώματός σας την τουαλέτα

Κάντε τακτική άσκηση

Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την υγεία του εντέρου. Βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα. Στόχος είναι να καταναλώνετε περίπου 25-38 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σας. Οι γυναίκες θα πρέπει να στοχεύουν σε περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα, ενώ οι άνδρες επωφελούνται από περίπου 38 γραμμάρια την ημέρα. Οι ενήλικες άνω των 50 ετών απαιτούν ελαφρώς λιγότερα. Σταδιακά αυξάνετε την ποσότητα των φυτικών ινών στη διατροφή σας για να αποτρέψετε τη γαστρονομικής διαταραχής.

Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Πίνετε άφθονο νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να βοηθήσετε στην πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, οι γυναίκες χρειάζονται περίπου 11,5 φλιτζάνια υγρών, ενώ οι άνδρες χρειάζονται λίγο περισσότερο στα 15,5 φλιτζάνια την ημέρα σύμφωνα με τις συστάσεις του The Institute of Medicine of the National Academies. Λάβετε υπόψη ότι αυτός είναι ο συνολικός όγκος υγρών που μπορεί να περιλαμβάνει υγρά από άλλες πηγές όπως καφέ, τσάι, φρούτα και λαχανικά.

Λαμβάνετε προβιοτικά

Τα προβιοτικά είναι ευεργετικά βακτήρια που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου. Μπορείτε να τα βρείτε σε τρόφιμα όπως το γιαούρτι και τα τουρσιά ή σε συμπληρώματα διατροφής. Οι μεταβολές στη χλωρίδα του εντέρου μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση στις κανονικές συνήθειες του εντέρου. Τα προβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν στην προώθηση πιο τακτικών κινήσεων του εντέρου, ειδικά για τα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και άτομα με διάρροια που σχετίζεται με αντιβιοτικά.

Ακούστε το σώμα σας

Μην αγνοείτε την ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα. Η κατακράτηση των κοπράνων μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα και άλλα πεπτικά προβλήματα. «Κάθε φορά που αγνοείτε την παρόρμηση να πάτε, εκπαιδεύετε το πεπτικό σας σύστημα να μην ανταποκρίνεται», προειδοποιεί ο Dr. Chutkan.

Βελτιώστε τη στάση του σώματός σας στην τουαλέτα

Η κατάλληλη στάση μπορεί να διευκολύνει την εκκένωση των εντέρων. Μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε ένα σκαμνί για να ανυψώσετε τα πόδια σας και να βελτιώσετε τη γωνία του εντέρου.

Κάντε τακτική άσκηση

Η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των μυών του πυελικού εδάφους και να βελτιώσει τη λειτουργία του εντέρου. Η έρευνα δείχνει ότι ένας παρατεταμένος καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου λόγω της έλλειψης σωματικής δραστηριότητας, λέει ο Dr. Uradomo.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Εάν παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου σας, όπως αιμορραγία, επίμονη διάρροια ή δυσκοιλιότητα, απώλεια βάρους ή κοιλιακό άλγος, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε έναν γιατρό.

Πότε πρέπει να κάνετε κολονοσκόπηση

Η Ομάδα Δράσης Προληπτικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών (USPSTF) συνιστά κολονοσκόπηση για όλους τους ενήλικες ηλικίας 45 έως 75 ετών. Η απόφαση για κολονοσκόπηση μετά τα 75 χρόνια πρέπει να λαμβάνεται σε ατομικό επίπεδο και σε συνεργασία με τον γιατρό σας.