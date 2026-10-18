Προβλήματα ύπνου και μνήμη: Η βιταμίνη που μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με μελέτη

Ο κακός ύπνος και τα προβλήματα μνήμης αποτελούν συχνές προκλήσεις όσο μεγαλώνουμε. Νέα μελέτη εξετάζει τον πιθανό ρόλο μιας βιταμίνης στη γνωστική λειτουργία, εντοπίζοντας ενδιαφέρουσα συσχέτιση σε ενήλικες με ήπια γνωστική διαταραχή.

Μπορεί μια βιταμίνη να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου σε ενήλικες με κακή ποιότητα ύπνου; Τι έδειξε μελέτη

Με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές στον ύπνο και τις γνωστικές λειτουργίες γίνονται συχνά πιο εμφανείς. Η ήπια γνωστική διαταραχή (MCI) είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη μνήμη ή σε άλλες νοητικές ικανότητες, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες για τη φυσιολογική γήρανση (χωρίς όμως να επηρεάζουν σοβαρά την καθημερινή ζωή).

Οι διαταραχές ύπνου είναι ιδιαίτερα συχνές στα άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή, καθώς ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι σχεδόν το ένα τρίτο έως το ήμισυ των ατόμων με MCI αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου.

Παράλληλα, είναι γνωστό ότι ο ποιοτικά κακός ύπνος συνδέεται με χειρότερες γνωστικές επιδόσεις, ενώ οι εγκεφαλικές αλλαγές που σχετίζονται με την MCI μπορούν επίσης να επιδεινώσουν τις διαταραχές ύπνου. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές εστιάζουν όλο και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή, μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο σε αυτή τη σύνδεση.

Μια νέα μελέτη εξέτασε συγκεκριμένα τη σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη βιταμίνης D και της γνωστικής λειτουργίας σε άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση και διαταραχές ύπνου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν εάν η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D σχετίζεται με τη γνωστική απόδοση σε άτομα που εμφανίζουν ταυτόχρονα ήπια γνωστική διαταραχή (MCI) και διαταραχές ύπνου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 54 ενήλικες με μέση ηλικία τα 67 έτη, οι οποίοι είχαν διαγνωσμένη ή πιθανολογούμενη MCI και προβλήματα ύπνου. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τη γνωστική λειτουργία των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας την Γνωστική Αξιολόγηση του Μόντρεαλ (MoCA) και συνέλεξαν στοιχεία σχετικά με την καθημερινή πρόσληψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν στατιστική ανάλυση για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης βιταμίνης D και των βαθμολογιών στο τεστ MoCA, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:

η ηλικία,

το φύλο,

ο δείκτης μάζας σώματος (BMI),

ο τύπος της βιταμίνης D και

το μορφωτικό επίπεδο.

Τι έδειξε η μελέτη

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που λάμβαναν τουλάχιστον 5.000 IU βιταμίνης D την ημέρα είχαν υψηλότερη συνολική βαθμολογία στο τεστ MoCA σε σύγκριση με εκείνους που δεν λάμβαναν καθημερινά βιταμίνη D.

Ακόμη και μετά την προσαρμογή των δεδομένων για την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος, τον τύπο της βιταμίνης D και το επίπεδο εκπαίδευσης, η συσχέτιση μεταξύ της καθημερινής λήψης βιταμίνης D και των υψηλότερων επιδόσεων στο τεστ MoCA παρέμεινε στατιστικά σημαντική. Είναι ενδιαφέρον ότι οι χαμηλότερες δόσεις βιταμίνης D δεν παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση με τις γνωστικές βαθμολογίες.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα αποτελέσματα προσθέτουν νέα στοιχεία στην έρευνα για την πιθανή σύνδεση της βιταμίνης D με την υγεία του εγκεφάλου, αν και τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα δεν οδηγούν σε οριστικά συμπεράσματα.

Βιταμίνη D: Γιατί είναι απαραίτητη για τον οργανισμό πέρα από την υγεία των οστών

Η βιταμίνη D είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, η δράση του οποίου επεκτείνεται πολύ πέρα από την υγεία των οστών. Συμμετέχει ενεργά στην απορρόφηση του ασβεστίου, τη λειτουργία των μυών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και σε πολλές άλλες φυσιολογικές διεργασίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D είναι καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσης.

Προσοχή: Η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, οι ανάγκες κάθε ανθρώπου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, τον τρόπο ζωής και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει τις προσωπικές σας ανάγκες και να σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.