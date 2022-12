Οι πέντε τομείς στην Υγεία που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης – Ο Β. Κοντοζαμάνης στο 24ο Ετήσιο Φόρουμ Capital Link Invest in Greece

Τουλάχιστον πέντε τομείς της Υγείας παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι η βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η ψηφιακή υγεία, οι κλινικές δοκιμές και οι βιοφαρμακευτικές υπηρεσίες. Τα παραπάνω ανέφερε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας, μιλώντας στο 24ο Ετήσιο Φόρουμ Capital Link Invest in Greece.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην καινοτόμα βιοφαρμακευτική βιομηχανία και έχουν τεθεί τα θεμέλια που θα καταστήσουν τη χώρα ανταγωνιστική διεθνώς στον τομέα αυτόν. «Υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στον τομέα της υγείας ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την καινοτομία, την Έρευνα και Ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ήδη ορατά.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε πρόσφατα επενδυτικά σχέδια ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η Pfizer, μια κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, έχει έδρα ενός διεθνούς κέντρου ψηφιακής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ η πολυεθνική φαρμακευτική βιομηχανία Boehringer Ingelheim επενδύει πάνω από 100 εκατ. ευρώ στην περίοδο 2019-2025, για να επεκτείνει τις παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου της στο Κορωπί Αθηνών», επισήμανε. Επίσης, ανακοίνωσε το σχέδιο της Κυβέρνησης να μετατρέψει την Ελλάδα σε Κέντρο Αριστείας στον τομέα των Κλινικών Δοκιμών.

«Στόχος μας δεν είναι μόνο να συμβάλουμε στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και να ενισχύσουμε την οικονομία που βασίζεται στη γνώση και να δώσουμε τη δυνατότητα σε Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα. Επιπλέον, εργαζόμαστε ώστε η Ελλάδα να γίνει κόμβος στην παροχή υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης, Ανάλυσης Μεγαδεδομένων, δεδομένων Real World Evidence, Μητρώων Ασθενών και άλλων υπηρεσιών ψηφιακής υγείας. Επίσης, να προσελκύσουμε εταιρείες που αλληλοεπιδρούν με τη διαδικασία ανακάλυψης, ανάπτυξης και εμπορίας φαρμάκων. Η χώρα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονες υποδομές και προηγμένη ιατρική τεχνολογία», τόνισε.

Η Ελλάδα αναμφίβολα αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, είπε καλώντας την επενδυτική κοινότητα να αδράξει τις ευκαιρίες που έχουν προκύψει στον τομέα της Υγείας. Μιλώντας στο Φόρουμ, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας εξήρε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος, το οποίο, οπως είπε, κατάφερε να ανταποκριθεί στο ρόλο του με απόλυτη επιτυχία κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως ήταν η μακρά περίοδος της πανδημίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας – σημείωσε ο κ. Κοντοζαμάνης – όχι μόνο δεν κατέρρευσε λόγω των αυξημένων αναγκών την περίοδο της πανδημίας. Τουναντίον έγινε ισχυρότερο, γεγονός που αναγνωρίζει και η διεθνής επενδυτική κοινότητα. Το ΕΣΥ στηρίχθηκε με επιπλέον χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό, ανέπτυξε επιπλέον κρίσιμες υποδομές, όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ενώ εισήχθησαν στο Σύστημα νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των πολιτών και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του θα μετριέται σε όρους αξίας της υγειονομικής παρέμβασης. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, με σημαντικό αριθμό διεθνών επενδυτών να έχουν ήδη ένα ισχυρό αποτύπωμα στη

χώρα», τόνισε.

Στο πλαίσιο των εργασιών του 24ου Capital Link Invest in Greece Forum, ο κ. Κοντοζαμάνης συναντήθηκε με την Πρόεδρο και εκπροσώπους της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης (Hellenic Medical Society of New York) και συζήτησε επιστημονικά θέματα που αφορούν κυρίως:

– την επιμόρφωση και διαρκή εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών,

– την προώθηση της κλινικής-εργαστηριακής έρευνας στα Ελληνικά Νοσοκομεία, ενισχύοντας συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων ιατρών στις ΗΠΑ και ιατρών σε Ελληνικά Νοσοκομεία και τη διασύνδεση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας με κέντρα αριστείας στις ΗΠΑ για τις σπάνιες παθήσεις.