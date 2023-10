Μακροζωία: 1 πράγμα που χρειάζεστε για να ζήσετε μέχρι τα 100 που είναι πιο σημαντικό από την διατροφή

Ο Dan Buettner, ο άνθρωπος πίσω από τη σειρά του Netflix στο «Blue Zones», αποκαλύπτει τα μυστικά της μακροζωίας.

Ο Dan Buettner έχει κάνει σκοπό της ζωής του να εντοπίσει όλα αυτά τα μυστικά και η αναζήτησή του τον οδήγησε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, στη Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, στην Ικαρία στην Ελλάδα, στη Σαρδηνία στην Ιταλία και στη Λόμα Λίντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι είναι αυτό που συνδέει αυτά τα μέρη; Είναι όλες οι Μπλε Ζώνες – και όλες φιλοξενούν έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό ανθρώπων που ζουν μέχρι τα 100.

Ο όρος Blue Zone επινοήθηκε για πρώτη φορά σε μια ακαδημαϊκή εργασία του 2004 από τον Michel Poulain και τον Giovanni Mario Pes, οι οποίοι είχαν μελετήσει την μακροζωία στη Σαρδηνία. Ο Buettner, ένας εξερευνητής, συγγραφέας και δημόσιος ομιλητής (ο οποίος κατέχει επίσης τρία ρεκόρ Γκίνες για το ποδήλατο αντοχής) ξεκίνησε το “κυνήγι” για περισσότερες περιοχές με υψηλή πυκνότητα αιωνόβιων και έφερε την ιδέα στην επικρατούσα τάση στη σειρά άρθρων του στο National Geographic και σε βιβλία.

Με βάση αυτό, η πρόσφατη σειρά του Netflix, Live to 100: Secrets of the Blue Zones, εξέτασε περισσότερους ανθρώπους στα ανόμοια μέρη που φαίνεται να κρατούν το κλειδί για να ζήσουν μια μακρά ζωή και προσπάθησε να ρίξει φως στον τρόπο ζωής τους. Η σειρά κάνει ζουμ στα πέντε μέρη που αρχικά είχε αναγνωρίσει ο Buettner και αποκαλύπτει μια έκτη – τη Σιγκαπούρη , την ασιατική πόλη-κράτος με μέσο προσδόκιμο ζωής 84 και το νεότερο μέλος της αδελφότητας της Blue Zone.

Ο Buettner γελάει για το ξαφνικό κύμα ενδιαφέροντος για το έργο του ή το ikigai (μια ιαπωνική έννοια που αναφέρεται σε κάτι που δίνει σε ένα άτομο μια αίσθηση σκοπού, έναν λόγο για να ζει). «Θα ήθελα να πω ότι μου πήρε μόνο 20 χρόνια», λέει.

Όταν ξεκίνησε να βρει το μυστικό της μακροζωίας, ο Buettner ήλπιζε ότι θα ήταν ένα βότανο ή μια κοινή ένωση στο νερό. Κάτι απλό που θα μπορούσε να συσκευαστεί και να διαδοθεί σε εμάς τους υπόλοιπους. Χρειάστηκε ένας χρόνος για να συνειδητοποιήσω ότι δεν υπήρχε ένα μόνο μυστικό. Προσπαθώντας να ζήσουμε περισσότερο, εμείς στη Δύση κάναμε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνουν στις Μπλε Ζώνες, σημειώνει.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπάθησαν ποτέ να ζήσουν πολύ. Δεν υπάρχει δίαιτα. Δεν υπάρχει CrossFit, συνδρομές γυμναστηρίου ή τρίαθλο. Δεν υπάρχει κανένας εξαιρετικός influencer του Instagram που να τους λέει τι να κάνουν. Δεν παίρνουν συμπληρώματα. Αλλά μας ξεπερνούν» τονίζει.

Δεν είναι μόνο ότι ζουν πολύ. Οι κάτοικοι της Μπλε Ζώνης αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα χρόνιων ασθενειών τόσο διαδεδομένων σε άλλες κοινότητες. Δεν είναι μόνο η διάρκεια ζωής, είναι και η διάρκεια της υγείας.

Οι ζωές τους έρχονται σε αντίθεση με την εμμονή της Silicon Valley να ζουν για πάντα, όπως απεικονίζεται γραφικά από τον Bryan Johnson, τον επιχειρηματία τεχνολογίας που ξοδεύει εκατομμύρια για να παραμείνει για πάντα νέος , λέει ο Buettner. Ο Bryan Johnson – σύμφωνα με πληροφορίες – επιβράδυνε τον ρυθμό της γήρανσης κατά 31 χρόνια, χάρη σε ένα σχήμα περιορισμένης δίαιτας και έντονης άσκησης, καθώς και στην ένεση του πλάσματος του γιου του στον εαυτό του.

Είναι ένας τρόπος ζωής που προβληματίζει τον Buettner. «Είναι σαν να παρατείνεις τη ζωή σου, ίσως θα έχει επιτυχία, αλλά ποιο είναι το νόημα; Έκανε μετάγγιση με το αίμα του παιδιού του! Δεν είναι αυτή η ζωή που θέλω. Θέλω να κάτσω με φίλους και να πίνω κρασί, να συνδεθώ ανθρώπινα και να φάω καλό φαγητό στην ακτή του Αιγαίου κάτω από ένα καφασωτό σταφυλιού» σχολίασε.

Spoiler alert: ναι, το ελληνικό νησί της Ικαρίας αποτελεί παράδειγμα του αγαπημένου τρόπου ζωής του Buettner στη Blue Zone. Είναι μια κουλτούρα που της αρέσει να κάνει πάρτι, να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μαζεύονται για να πιουν κόκκινο κρασί, να φάνε νόστιμο φαγητό και να χορέψουν και να γελάσουν όλη τη νύχτα.

Ο Buettner πηγαίνει σε όλες τις Μπλε Ζώνες κάθε χρόνο, καθώς και προσπαθεί να βρει νέες – όπως η Σιγκαπούρη. Νωρίτερα φέτος ήταν στην Ιαπωνία και φαίνεται επιφυλακτικά αισιόδοξος ότι βρήκε μια άλλη περιοχή που αυτό που αποκαλεί “Τυποποιημένη Αμερικανική Δίαιτα” δεν έχει ακόμη χαλάσει.

Εάν είστε εξοικειωμένοι με τις αυθεντικές Μπλε Ζώνες, θα ξέρετε ότι ενώ οι λεπτομέρειες των πολιτισμών τους ποικίλλουν πάρα πολύ – οι Ικαριώτες που αγαπούν το κόκκινο κρασί μοιράζονται μια πλατφόρμα Blue Zone με τους συνολικά Αντβεντιστές της Έβδομης Ημέρας στη Λόμα Λίντα της Καλιφόρνια – αυτό που ενώνει όλα αυτά είναι πως δίνουν έμφαση στην αίσθηση της κοινωνικής σύνδεσης, του σκοπού και μιας προοπτικής χαμηλής πίεσης.

Τρώνε με σύνεση και κινούνται φυσικά. Η σωματική δραστηριότητα είναι κεντημένη στον ιστό της καθημερινής ζωής. Άλλα κοινά πράγματα περιλαμβάνουν δίαιτες που είναι κατά 95% φυτικές – όλες έχουν μια κυριαρχία από δημητριακά ολικής αλέσεως, χόρτα, κονδυλώδη λαχανικά (γλυκοπατάτες ή πατάτες), ξηρούς καρπούς και φασόλια.

Ζούμε σε μια εποχή γκουρού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει ένας από μόνος του. Ωστόσο, παραμένει απαξιωτικός για τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε να εξετάζουμε και συχνά να δαιμονοποιούμε τα πράγματα στο όνομα της υγιεινής ζωής. “Πάρτε λευκό ρύζι. Οποιοσδήποτε λάτρης της ευεξίας θα σκέφτεται: είναι αιχμή γλυκόζης!” υπογραμμίζει.

Και όμως είναι βασικό φαγητό στην Ιαπωνία, όπου έχουν ένα από τα μεγαλύτερα προσδόκιμα ζωής στον κόσμο. Έχουν επίσης ποσοστά παχυσαρκίας πέντε%, σε σύγκριση με 42% στην Αμερική. «Κατηγορήστε τα τρόφιμα που είναι ένοχα, όχι αυτά που δεν είναι ένοχα», λέει.

Οι υδατάνθρακες σε γενικές γραμμές έρχονται για τους γκουρού της ευεξίας, οι γλυκοπατάτες συχνά κατηγορούνται για τις αυξήσεις της γλυκόζης στο αίμα, παρόλο που αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής της Blue Zone. Η διαφορά έγκειται στο μέγεθος της δραστηριότητας που κάνουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν το αποτέλεσμα.

Για τον Buettner αρέσει να εστιάζει στη μακροεικόνα, σο τοξικό περιβάλλον διαβίωσης που έχουμε δημιουργήσει. Μια μελέτη του 2022 έδειξε ότι το 72% της εθνικής δίαιτας των ΗΠΑ αποτελούνταν από εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα (UPF).

Σύμφωνα με τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Living Streets, το 22% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν περπατά καθόλου για άσκηση ή αναψυχή.

Δεν είναι παράξενο που υπολογίζεται ότι το 25,9% των ενηλίκων στην Αγγλία είναι παχύσαρκοι και ένα επιπλέον 37,9% είναι υπέρβαροι αν όχι παχύσαρκοι.

Σύμφωνα με τον Buettner, η λύση δεν έγκειται στη δίαιτα μόνο για να επιστρέψετε στην κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών ή στο να σκεφτείτε ότι το να πάτε στο γυμναστήριο θα αναπληρώσει το να καθίσετε στο γραφείο για οκτώ ώρες. «Αν θέλουμε μια πιο υγιή κοινότητα, είτε στη Μεγάλη Βρετανία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε, πρέπει να διαμορφώσουμε το περιβάλλον μας και να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους για επιτυχία. Αυτή τη στιγμή είμαστε προετοιμασμένοι για αποτυχία».

Το καλύτερο είναι οι καλοί φίλοι

Παρά την άρνησή του να δώσει συμβουλές για τη διατροφή, υπάρχει μια εκπληκτική συνήθεια της Μπλε Ζώνης που λέει ότι πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπορεί να μην σας αρέσει όμως. Ο Buettner πιστεύει ακράδαντα ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε από εμάς είναι να επιμεληθεί τον κύκλο των φίλων του – να τον περιορίσει αν χρειαστεί .

Μελέτες έχουν δείξει ότι εάν οι καλύτεροί σας φίλοι είναι παχύσαρκοι και ανθυγιεινοί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είστε κι εσείς υπέρβαροι. Ομοίως, εάν οι φίλοι σας είναι δραστήριοι, τρώνε κυρίως φυτικές τροφές και χαρούμενοι, αυτό έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στις δικές σας συμπεριφορές για χρόνια, λέει ο Buettner.

«Και αυτός είναι ένας πολύ πιο αξιόπιστος, φθηνότερος και απολαυστικός τρόπος για να επιδιώξετε τη μακροζωία από όλα αυτά τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά – νέες δίαιτες ή προγράμματα άσκησης – όλα αυτά τελειώνουν από βενζίνη για τους περισσότερους ανθρώπους μέσα σε δύο χρόνια».

Ναι, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις φίλους στη μέση ηλικία, είναι αυτό που ακούει συχνά. Ανοησίες, λέει: «Αν οι άνθρωποι διέθεταν τον ίδιο χρόνο και χρήματα όπως κάνουν σε μοντέρνες δίαιτες και προγράμματα άσκησης, μπορεί να εκπλαγούν».

Ο ιστότοπος Blue Zones έχει ακόμη και μια λίστα ελέγχου για το τι πρέπει να αναζητήσετε σε έναν νέο φίλο. Ο Buettner έχει φίλους των οποίων η διατροφή είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου φυτική εξαιτίας του. Ωστόσο, είναι ο μόνος τομέας στον οποίο είχε αντιδράσεις από το κοινό. « Οι άνθρωποι που έχουν εμμονή με το κρέας με δυσκολεύουν πολύ. Αλλά μέχρι εκεί».