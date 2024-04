Η κοινή συνήθεια πριν από τον ύπνο που θα μπορούσε να συντομεύσει τη ζωή σας

Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών για έναν πιο ποιοτικό ύπνο, όπως το να κοιμάστε σε ένα δροσερό δωμάτιο, να αποφεύγετε τη χρήση κινητού τηλεφώνου πριν τον ύπνο και να διατηρείτε μία σταθερή ρουτίνα. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς, όλοι κάποιες φορές έχουμε αγνοήσει αυτούς τους κανόνες, ειδικά όταν κοιμόμαστε στον καναπέ βλέποντας μία ταινία ή την αγαπημένη μας σειρά.

Όμως, ο ύπνος με την τηλεόραση αναμμένη μπορεί να έχει περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις από τον πόνο στην πλάτη και τον κακό ύπνο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη.

Αυτό υποστηρίζει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Η μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές ιατρικής στο Northwestern University διαπίστωσε ότι η έκθεση σε “περιβαλλοντικό φωτισμό” – δηλαδή, το φως της τηλεόρασης – κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου βλάπτει την καρδιαγγειακή λειτουργία και αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη το επόμενο πρωί. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου.

«Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι μόνο μια νύχτα έκθεσης σε μέτριο φωτισμό δωματίου κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση της γλυκόζης και του καρδιαγγειακού συστήματος, τα οποία είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, διαβήτη και μεταβολικό σύνδρομο», δήλωσε η Phyllis Zee, επικεφαλής της Ιατρικής Ύπνου στο Τμήμα Νευρολογίας Ken και Ruth Davee στο Northwestern University, η οποία συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου», επισημαίνει η ειδικός.

Αν και η μελέτη είχε μόνο 500 συμμετέχοντες, καθιστώντας την λιγότερο αξιόπιστη από μια μελέτη μεγαλύτερης κλίμακας, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει παρόμοια αποτελέσματα. Μια μελέτη σε περισσότερες από 40.000 γυναίκες, που δημοσιεύτηκε το 2019, διαπίστωσε ότι ο ύπνος με την τηλεόραση αναμμένη συνδέεται με κίνδυνο αύξησης βάρους και παχυσαρκίας και κατά συνέπεια με καρδιακές παθήσεις και διαβήτη. Το ίδιο ισχύει και για τον ύπνο με το φως αναμμένο ή με το φως που εισέρχεται στο δωμάτιο από τα ρολά σας τη νύχτα.

Οι συγγραφείς της πρώτης μελέτης συνιστούν για πιο ποιοτικό ύπνο:

την αγορά κουρτινών συσκότισης ή μάσκας ματιών,

να σβήνετε όλα τα φώτα σας κατά τη διάρκεια του ύπνου και

να χρησιμοποιείτε ένα πορτοκαλί φως για ανάγνωση πριν τον ύπνο.

Όσο για τον ύπνο μπροστά στην τηλεόραση, δυστυχώς είναι μια συνήθεια που πρέπει να την κόψετε.