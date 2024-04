Survivor 2024 – Spoiler 20/04: Έκτακτο επεισόδιο με μονομαχία Διάσημων και Μαχητών

Μπορεί το Survivor να προβάλλεται από την Κυριακή έως Πέμπτη, σήμερα όμως το ριάλιτι επιβίωσης έρχεται με έκτακτο επεισόδιο. Το κανάλι του Φαλήρου ετοίμασε μία έκπληξη για τους φανατικούς τηλεθεατές καθώς αποφασίστηκε να προβληθεί ένα ακόμη επεισόδιο το βράδυ του Σαββάτου 20 Απριλίου, απέναντι στο Just The 2 of Us. Οι παίκτες, όμως, δεν θα χρειαστεί να μπουν στον στίβο μάχης για να παλέψουν για μία ακόμη ασυλία.

Αντιθέτως θα είναι στα παιχνίδια της Καραϊβικής όπου έχουν προστεθεί και νέα. Η έκπληξη είναι ότι τα παιχνίδια της Καραϊβικής θα προβάλλονται κάθε Σάββατο στις 21:00, άρα πλέον θα βλέπουμε το Survivor στους δέκτες μας 6 στις 7 ημέρες της εβδομάδας.

Survivor: Νέα παιχνίδια και εκπλήξεις έρχονται

Ετοιμαστείτε για ακόμα πιο συναρπαστικές στιγμές, καθώς οι παίκτες μεταφέρονται στη γειτονική πίστα παιχνιδιών στην Καραϊβική! Εκτός από τα κλασικά αγωνίσματα, η παραγωγή έχει ετοιμάσει νέα και πρωτότυπα παιχνίδια που θα φέρουν άφθονο γέλιο και στους παίκτες και στους τηλεθεατές.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τα νέα παιχνίδια, αλλά σίγουρα θα προσφέρουν απολαυστικές στιγμές. Ίσως μάλιστα, η προσθήκη τους να σχετίζεται με τις πολλαπλές οικειοθελείς αποχωρήσεις που έχουν σημειωθεί και έχουν επηρεάσει την δυναμική του παιχνιδιού.