«Έχασα 5 κιλά χωρίς προσπάθεια όταν σταμάτησα να τρώω ένα πράγμα» – Άνδρας αποκαλύπτει το μυστικό για να χάσετε εύκολα βάρος

Ένας άνδρας έχασε σχεδόν 5 κιλά απλά κόβοντας ένα είδος φαγητού. Πήρε την απόφαση όταν “αηδίασε” με αυτό που είδε στον καθρέφτη του, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Ο Steffan Rhys δήλωσε ότι άλλαξε τις διατροφικές του συνήθειες κάνοντας “απλές αλλαγές”. Είπε ότι ήταν τόσο απλές που συνεχίζει να τις εφαρμόζει στον νέο τρόπο ζωής του.

Ο Steffan σταμάτησε να τρώει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και αμέσως άρχισε να νιώθει καλύτερα. «Ο τρόπος που αγοράζουμε τρόφιμα, η πολυάσχολη ζωή μας καθώς και οι σκέψεις γύρω από το κόστος και την ευκολία επηρεάζουν σημαντικά το είδος των τροφίμων που πωλούνται και των τροφίμων που τρώμε. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τόσο πολύ που μπορεί να φαίνεται δύσκολο να τα αποφύγουμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου δύσκολο και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώμε μόνο φρέσκα φρούτα και λαχανικά», είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Steffan μερικά από τα πιο κοινά υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) είναι:

Ο Steffan είπε ότι για εκείνον, οι μεγαλύτερες εκπλήξεις ήταν η granola και το γιαούρτι σε γεύσεις. «Προηγουμένως η granola ήταν αυτό που έτρωγα κάθε μέρα για πρωινό, θεωρώντας την υγιεινή. Επειδή την έτρωγα με φρούτα και γιαούρτι με γεύσεις, νόμιζα ότι ξεκινούσα τη μέρα μου υγιεινά. Στην πραγματικότητα, έτρωγα ένα πρωινό με πολύ ζάχαρη και υπερ-επεξεργασμένα συστατικά».

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, σύμφωνα με τον Steffan, ότι δεν είναι όλες οι παραλλαγές των παραπάνω τροφίμων υπερ-επεξεργασμένες. Μπορεί να βρείτε ένα έτοιμο γεύμα ή μια συγκεκριμένη μάρκα granola που δεν είναι υπερ-επεξεργασμένη. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι επεξεργάζονται τρόφιμα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το ψωμί, το βούτυρο, το τυρί και το γιαούρτι είναι όλα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αλλά τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι ένα βήμα παραπέρα.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν ένα καυτό θέμα στον κόσμο της διατροφής. Αλλά τι ακριβώς είναι και πώς επηρεάζουν την υγεία μας;

Ο Tim Spector, καθηγητής Γενετικής Επιδημιολογίας στο King’s College London, εξηγεί: «Το απλό γιαούρτι χωρίς πρόσθετα θεωρείται επεξεργασμένο επειδή συνδυάζει ένα βασικό συστατικό, το γάλα, με μικρόβια. Δημιουργείτε κάτι νέο, αυτό είναι επεξεργασία. Όταν όμως το πάτε στο επόμενο επίπεδο… [προσθέτοντας] διάφορα άμυλα, γαλακτωματοποιητές, συμπυκνώματα, τεχνητές γλυκαντικές ουσίες και αρωματικές ύλες… αυτό το ίδιο γιαούρτι γίνεται υπερ-επεξεργασμένο».

«Αυτό το επιπλέον βήμα είναι το κύριο πρόβλημα. Είναι όταν χημικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην κουζίνα σας προστίθενται σε τρόφιμα που έχουν αφαιρεθεί όλα τα καλά τους συστατικά… για να μοιάζουν ξανά με φαγητό».

Ο Dr. Chris Van Tulleken, γιατρός μολυσματικών ασθενειών στο University College London, παρουσιαστής επιστημονικών εκπομπών του BBC και συγγραφέας του best-seller “Ultra Processed People”, έδωσε αυτόν τον απλό ορισμό των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων: «Αν είναι τυλιγμένο σε πλαστικό και περιέχει τουλάχτον ένα συστατικό που δεν συναντάτε συνήθως σε μια οικιακή κουζίνα, τότε είναι υπερ-επεξεργασμένο φαγητό».

Ο Steffan δηλώνει ότι τα UPFs είναι ύπουλα. Θεωρούσε ότι ακολουθούσε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, κάνοντας γυμναστική τις περισσότερες μέρες, τρώγοντας “μια αξιοπρεπή ποσότητα φρούτων και λαχανικών” και αποφεύγοντας τα έτοιμα γεύματα. Όμως, θα κατανάλωνε επίσης πράγματα όπως σάντουιτς με ψωμί σούπερ μάρκετ, σάλτσα BBQ ή μαγιονέζα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αφού απομάκρυνε τα UPFs από τη διατροφή του, ένιωσε πολύ καλύτερα και έχασε 5 κιλά.

Ο Steffan μοιράζεται τις κορυφαίες του συμβουλές για να μειώσετε την κατανάλωση των Ultra-Processed Foods (UPFs) στη διατροφή σας:

