Δωρεές «SNF – Release Athens»: Μια προσφορά στην ψυχική υγεία

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πνεύμα της εξαιρετικής συνεργασίας με το Release Athens για τη διοργάνωση των συναυλιών, στο πλαίσιο του SNF Nostos 2023 το οποίο ήταν εστιασμένο στην Ψυχική Υγεία, και μένοντας πιστό στη δέσμευσή του όταν ανακοινώθηκε αυτή η συνεργασία τον Φεβρουάριο του 2023, προχωρά σε δωρεές ύψους €500.000 προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν ως αποστολή την ενίσχυση και προάσπιση της ψυχικής υγείας, στην πλειονότητά τους μέσω της μουσικής και των καλλιτεχνικών δράσεων. Οι δωρεές θα φέρουν το όνομα «SNF – Release Athens» και θα ενταχθούν στη συνολική δράση της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.

Συγκεκριμένα, το ΙΣΝ θα υποστηρίξει επιλεγμένα προγράμματα των παρακάτω 8 μη κερδοσκοπικών οργανισμών:

Η εν εξελίξει Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω του ενός (1) δισεκατομμυρίου δολαρίων, είναι η μεγαλύτερη Πρωτοβουλία στην ιστορία του ΙΣΝ. Περιλαμβάνει ενδεικτικά τον σχεδιασμό, κατασκευή, και εξοπλισμό τριών νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη, και τη Σπάρτη, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, νέα αεροσκάφη για τις αεροδιακομιδές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα και συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο, όπως το Rockefeller University, το Columbia University και το Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη, τον οργανισμό National Children’s Alliance σε όλες τις ΗΠΑ, το νοσοκομείο Sant Joan de Déu Children’s Hospital στη Βαρκελώνη, το King Hussein Cancer Foundation and Center στην Ιορδανία και τον οργανισμό Yorkshire Cancer Research στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά, και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά παραπάνω από $3.7 δισεκατομμύρια, μέσω 5.300 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 130 χώρες ανά τον κόσμο.

Σχετικά με το Release Athens

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στόχος του φεστιβάλ είναι να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα μουσικά γούστα, χωρίς περιορισμούς και στεγανά. Από την πρώτη ημέρα ύπαρξής του, πολλοί και σημαντικοί καλλιτέχνες έχουν ανέβει στη σκηνή του Release Athens: Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, Slipknot, Pet Shop Boys, Rosalia, London Grammar, Siouxsie, Parov Stelar, Judas Priest, New Order, Alice in Chains, Cypress Hill, Jamiroquai, Pj Harvey είναι μερικά από τα πολλά ονόματα που μας τίμησαν με την παρουσία τους, μέχρι στιγμής.