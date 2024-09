«Διαγνώστηκα με καρκίνο του ενδομητρίου και αυτό ήταν το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησα» – Η εξομολόγηση 65χρονης για τη μάχη με τη νόσο

Μία επιζήσασα από καρκίνο μιλάει για την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και εξηγεί όλα όσα θέλει να γνωρίζουν οι άνθρωποι για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Το καλοκαίρι του 2021, η 65χρονη Maja Flannery, από το Ντέιτον του Οχάιο, ανησυχούσε για την πανδημία του κορονοϊού, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, όταν ένα νέο σύμπτωμα οδήγησε σε μια απροσδόκητη πρόσθετη διάγνωση.

Τα προβλήματα υγείας και η απροσδόκητη διάγνωση καρκίνου

Η Flannery έπασχε ήδη από λεμφαγγειολειομυοματώση (LAM), μια σπάνια ασθένεια των πνευμόνων που προκαλεί την ανάπτυξη κύστεων στους πνεύμονες και είχε ξεπεράσει τις πιθανότητες επιβίωσης. «Κατά την αρχική διάγνωση μου είχαν δώσει πιθανότητες επιβίωσης 5 έως 10 έτη με την ασθένεια των πνευμόνων και έχουν περάσει 22 χρόνια», λέει η ίδια.

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2021, τα αποτελέσματα μιας βιοψίας ενδομητρίου αποκάλυψαν ύποπτα ευρήματα. Η Flannery υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εκείνο το φθινόπωρο και οι γιατροί ανακάλυψαν ότι είχε καρκίνο του ενδομητρίου. «Ήταν βαθμού δύο, σταδίου 1β, οπότε αυτό ήταν χαμηλού έως μετρίου κινδύνου», εξηγεί.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καρκίνου της μήτρας, αλλά η Flannery λέει ότι πάσχει από καρκίνο του ενδομητρίου. Σύμφωνα με το Memorial Sloan Kettering Cancer Center, αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου της μήτρας, αντιπροσωπεύοντας το 75% όλων των καρκίνων της μήτρας. Ευτυχώς, συχνά ανιχνεύεται σε πρώιμο στάδιο και έχει σχετικά υψηλό ποσοστό θεραπείας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και των εξετάσεων για τον καρκίνο του ενδομητρίου, οι γιατροί ανακάλυψαν επίσης καρκινικά κύτταρα στην ουροδόχο κύστη της Flannery. Αυτό το πρόσθετο εύρημα καρκινικών κυττάρων οδήγησε τους γιατρούς της να συστήσουν τόσο χημειοθεραπεία όσο και ακτινοθεραπεία.

Το πρώιμο σύμπτωμα που αγνόησε πριν την διάγνωση με καρκίνο του ενδομητρίου



Εκ των υστέρων, η Flannery συνειδητοποιεί ότι μπορεί να αγνόησε ένα πρώιμο σημάδι που την προειδοποιούσε ότι συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο. «Είχα αρχίσει να χάνω βάρος ενώ δεν προσπαθούσα κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ δραστήρια σωματικά και εργάζομαι πέντε ημέρες την εβδομάδα, οπότε σκέφτηκα ότι δεν λαμβάνω αρκετές θερμίδες ή κάτι τέτοιο», θυμάται. «Αυτό θα έπρεπε να με είχε προειδοποιήσει».

Σύμφωνα με το Memorial Sloan Kettering Cancer Center, η ανεξήγητη απώλεια βάρους μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του ενδομητρίου, αν και αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο καρκίνος βρίσκεται στα μεταγενέστερα στάδια.

Ωστόσο, η Flannery είχε και ένα άλλο κοινό πρώιμο σύμπτωμα του καρκίνου του ενδομητρίου: μια θολή κολπική έκκριση. Η Cleveland Clinic αναφέρει ότι η κολπική αιμορραγία – ειδικά αν είναι ιδιαίτερα βαριά ή παρατεταμένη, μαζί με κηλίδες ή εκκρίσεις, είναι μεταξύ των κοινών πρώιμων συμπτωμάτων της νόσου. Μερικοί άνθρωποι μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν πυελικό πόνο ή κράμπες.

Θεραπεία και ανάρρωση από τον καρκίνο του ενδομητρίου

Η Flannery νοσηλευόταν ήδη στο UC Health για τη νόσο των πνευμόνων της, οπότε ήταν αυτονόητο ότι θα λάμβανε θεραπείες για τον καρκίνο στο συνεργαζόμενο University of Cincinnati Cancer Center. Εκτός από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία, η Flannery επωφελήθηκε από μια σειρά θεραπειών μέσω του Osher Center for Integrative Health στο University of Cincinnati.

«Η γιόγκα είναι αυτό που με βοήθησε πραγματικά», λέει. «Κάνουν πολλές κινήσεις που σχετίζονται με το λεμφικό σύστημα. [Επίσης,] ο βελονισμός ήταν ο πυρήνας που με έκανε να νιώσω αρκετά δυνατή και ικανή να περάσω από όλες αυτές τις θεραπείες. Λόγω των πνευμόνων μου, οι θεραπείες με εξουθένωσαν».

Η Flannery έχει επίσης βασιστεί σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως ένα πρόγραμμα επιβίωσης που προσφέρει το Κέντρο.

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του ενδομητρίου

Η Flannery έχει έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του ενδομητρίου και δεν μπορεί να τον ελέγξει: την ηλικία της. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, ο κίνδυνος των αναπαραγωγικών καρκίνων αυξάνεται με την ηλικία και αυτό το είδος καρκίνου συμβαίνει συχνότερα σε άτομα άνω των 50 ετών.

Το να έχει κάποιος ιστορικό οποιουδήποτε είδους ασθένειας ή πάθησης που σχετίζεται με τις ωοθήκες αυξάνει επίσης τον κίνδυνο και η Flannery πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν ένας παράγοντας για εκείνη. «Πιθανότατα είχα αδιάγνωστο Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) και είχα πολλά σκαμπανεβάσματα με τον εμμηνορροϊκό μου κύκλο».

Οι δραστηριότητες που την βοήθησαν να παραμείνει υγιής



Η Flannery, που στο παρελθόν εργαζόταν ως οικονομική αναλύτρια σε μια αυτοκινητοβιομηχανία, βρήκε ένα νέο πάθος (και επάγγελμα) μετά τη διάγνωση με LAM. «Είμαι συντονίστρια τοπικού πρωταθλήματος της USTA (United States Tennis Association) στο Ντέιτον. Προγραμματίζω αγώνες τένις και επίσης εργάζομαι στο τοπικό κέντρο τένις. Το τένις είναι η ζωή μου», λέει η Flannery.

Η Flannery θεωρεί ότι το τένις τη βοηθάει να παραμένει συνεχώς δραστήρια, κάτι που με τη σειρά του τη βοηθά να παραμένει όσο μπορεί πιο υγιής, παρά την πάθηση των πνευμόνων της και την περιπέτειά της με τον καρκίνο.

Η Flannery λέει ότι αρχικά αγνόησε τα σημάδια ότι κάτι μπορεί να πηγαίνει στραβά με την υγεία της και δίσταζε να πάει σε ένα νοσοκομείο κατά την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού, πριν γίνουν ευρέως διαθέσιμα τα εμβόλια. Όμως, με την παρότρυνση μίας φίλης της, τελικά αποφάσισε να πάει για εξετάσεις.