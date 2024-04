Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς τον σύντροφό σας; Συμβουλές για πιο άνετο ύπνο όταν είστε μόνοι

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος «διαζύγιο ύπνου» έχει γίνει αρκετά δημοφιλής, καθώς όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν να κοιμούνται χωριστά. Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε σε περίπτωση που ο/η σύντροφός σας λείπει από το κρεβάτι;

Η Dr. Wendy Troxel, κλινική ψυχολόγος και ερευνήτρια κοινωνικής συμπεριφοράς στη RAND Corporation, επισημαίνει πως αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά συχνό, ειδικά μεταξύ ατόμων που έχουν χάσει τον/τη σύντροφό τους.

Μερικοί από τους λόγους που συμβαίνει αυτό μπορεί να σχετίζονται είτε με τον/τη σύντροφό σας, είτε με τη ρουτίνα ύπνου που έχετε αναπτύξει μαζί και η οποία ευνοεί περισσότερο τον καλό ύπνο σε σύγκριση με αυτή που έχετε μόνοι σας.

Η Dr. Troxel, συγγραφέας του βιβλίου “Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep” τονίζει: «Ενώ έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στα ζευγάρια που κοιμούνται χωριστά, συχνά παραβλέπεται ο λόγος για τον οποίο πολλά ζευγάρια προτιμούν να κοιμούνται μαζί και γιατί υπάρχει αυτή η ψυχολογική ανάγκη να κοιμόμαστε με κάποιον άλλον. Ο ύπνος μαζί παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας και προστασίας, η οποία μπορεί πραγματικά να συμβάλει στην καλή ποιότητα ύπνου».

o ήχος της αναπνοής του/της συντρόφου,

η ζεστασιά και το βάρος του σώματός του/της δίπλα σας, καθώς και

το αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας (ειδικά για τις γυναίκες),

μπορούν όλα να ηρεμήσουν το μυαλό σας, μια κατάσταση απαραίτητη για τον καλό ύπνο, εξηγεί η ειδικός.

«Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται να νιώθει ασφαλής και προστατευμένος για να κοιμηθεί. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να το πετύχουμε αυτό είναι να έχουμε σχετικά προβλέψιμες ρουτίνες και περιβάλλον ύπνου», συμπληρώνει η Dr. Troxel.

Επιπλέον, η Dr. Troxel αναφέρει και την θετική σωματική επίδραση της αγκαλιάς ή της σεξουαλικής επαφής πριν τον ύπνο, τα οποία μπορούν να διεγείρουν την παραγωγή ωκυτοκίνης, μιας ορμόνης που μειώνει το στρες.

Ο Dr. Raj Dasgupta, επίκουρος καθηγητής κλινικής ιατρικής στο Huntington Health στην Pasadena της California, επισημαίνει επίσης ότι αυτές οι δραστηριότητες μειώνουν πιθανώς και τον χρόνο που περνάτε μπροστά σε οθόνες πριν τον ύπνο. Οι ειδικοί του ύπνου συνιστούν να απενεργοποιείτε τις οθόνες τουλάχιστον μισή ώρα πριν πάτε για ύπνο.

Τέλος, η Dr. Troxel καταλήγει λέγοντας πως «ο/η σύντροφός μας γίνεται επίσης μέρος του τελετουργικού και της ρουτίνας του ύπνου».

Πώς να κοιμάστε μόνοι άνετα και αποτελεσματικά: Συμβουλές για ζευγάρια

Πολλά ζευγάρια προτιμούν να κοιμούνται μαζί, όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ανάγκη για ξεκούραστο ύπνο υπαγορεύει να κοιμηθείτε μόνοι σας για λίγο διάστημα. Ακόμα κι αν η ιδέα δεν σας αρέσει αρχικά, ο Dr. Joshua Tal, κλινικός ψυχολόγος ειδικός σε θέματα ύπνου, τονίζει ότι το να μάθετε να κοιμάστε άνετα και μόνοι σας μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο.

Γιατί μπορεί να δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε αρχικά:

Σύμφωνα με τον Dr. Tal, μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια όταν προσπαθούν να βελτιώσουν τον ύπνο τους χωριστά, είναι ότι συνήθως ο σύντροφος λείπει για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να αναπτυχθεί ουσιαστικά η ικανότητα του ατόμου να κοιμάται ανεξάρτητα.

Ωστόσο, ο Dr. Tal σας προτρέπει να μην απογοητεύεστε. «Μετά από μερικές νύχτες που μπορεί να μην κοιμηθείτε καλά, τελικά θα τα καταφέρετε. Είναι σημαντικό να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να πειραματιστεί χωρίς τον σύντροφό σας, για να μάθετε ότι μπορείτε να κοιμηθείτε σωστά και μόνοι σας», αναφέρει.

Συμβουλές για να κοιμηθείτε άνετα και μόνοι σας:

Είτε χρειάζεστε περισσότερο χρόνο εξάσκησης είτε όχι, υπάρχουν τεχνικές που μπορείτε να εφαρμόσετε για να νιώσετε πιο άνετα και να κοιμηθείτε ευκολότερα μόνοι σας, όπως:

Διατάσεις

Yoga

Διαλογισμός

Ένα ζεστό μπάνιο

Αρωματοθεραπεία

Τεχνικές αναπνοής όπως η προοδευτική χαλάρωση των μυών, η αναπνοή 4-7-8 ή η διαφραγματική αναπνοή.

Αν νιώθετε την ανάγκη να νιώσετε την παρουσία του συντρόφου σας:

Ο Dr. Tal προτείνει να κρατήσετε κοντά σας μια φωτογραφία του συντρόφου σας ή ένα αντικείμενο που έχει τη μυρωδιά του, όπως ένα πουκάμισο που φόρεσε πρόσφατα ή ένα μαξιλάρι με το άρωμά του. Επιπλέον, ένα μαξιλάρι σώματος μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε το βάρος του συντρόφου σας στο κρεβάτι, σύμφωνα με τον ειδικό.

Αν σας ενοχλεί η ησυχία:

«Οι ανεμιστήρες ή η χρήση λευκού θορύβου είναι πολύ καλοί για να προσομοιώνουν τους ήχους της αναπνοής», αναφέρει ο Dr. Tal.

Διαφορετικές συνήθειες ύπνου:

Μερικά ζευγάρια επιλέγουν να κοιμούνται χωριστά λόγω διαφορετικών συνηθειών ύπνου, παρόλο που μπορεί να θέλουν να κοιμούνται μαζί.

Εάν είστε πρωινός τύπος και ο σύντροφός σας κοιμάται αργά, ίσως θα μπορούσε να κοιμηθεί μαζί σας μέχρι να αποκοιμηθείτε και μετά να φύγει διακριτικά από το δωμάτιο για να ασχοληθεί με ό,τι θέλει μέχρι να νιώσει κι εκείνος την ανάγκη για ύπνο, προτείνει η Troxel.

Εάν διαφωνείτε για το στρώμα ή τα υφάσματα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές κουβέρτες. Αν έχετε την οικονομική άνεση, μπορείτε να επιλέξετε δύο στρώματα με διαφορετική σκληρότητα ή να κοιτάξετε για ένα στρώμα με τεχνολογία που επιτρέπει διαφορετικές υφές και επίπεδα ανύψωσης σε ξεχωριστές πλευρές.

Μερικά ζευγάρια έχουν τη συνήθεια να τηλεφωνούν για να πουν καληνύχτα πριν από τον ύπνο, αλλά για μερικούς ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι περισσότερο επιβλαβές παρά χρήσιμο εάν αυξάνει τα συναισθήματα της λαχτάρας και της μοναξιάς παρά την άνεση, είπε ο Troxel. Δώστε προσοχή σε αυτό που λειτουργεί για εσάς.

Είναι σημαντικό να κάνετε τα εξής:

να μην τρώτε ή πίνετε αλκοόλ ή καφεΐνη πολύ αργά,

να εξασφαλίσετε ένα δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο περιβάλλον και

να ξυπνάτε και να κοιμάσαι τις ίδιες ώρες σε τακτική βάση.

Κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα ακόμα και όταν ο σύντροφός σας λείπει, αυξάνονται οι πιθανότητές να διατηρήσετε μια υγιή ρουτίνα ύπνου, είπαν οι ειδικοί.