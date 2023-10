15 «σιωπηλά» σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε και ίσως «μαρτυρούν» προβλήματα υγείας

Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να γνωρίζει πότε κάτι δεν πάει καλά με την υγεία σας. Τα πάντα, από δερματικά εξανθήματα μέχρι έναν βήχα που δεν σταματάει μπορεί να είναι συμπτώματα ενός προβλήματος υγείας.

Παρακάτω θα διαβάσετε ποια είναι τα σημάδια που δεν θα πρέπει να αγνοήσετε καθώς μπορεί να υποκρύπτουν κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό σας.

15 συμπτώματα που δείχνουν προβλήματα υγείας

Ακούσια απώλεια βάρους

Βλάβη στα δόντια σας

Δερματικά εξανθήματα

Αλλαγές στο έντερο και την ουροδόχο κύστη

Αιμορροΐδες

Αλλαγές στη γραφή

Εκρήξεις θυμού

Επίμονος βήχας

Δυσκολία στη διαχείριση των οικονομικών

Ροχαλητό

Ανεξήγητη αιμορραγία

Στυτική δυσλειτουργία

Φλεγμονή στα ούλα

Συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα

Ξεχνάτε ονόματα ανθρώπων

Ακούσια απώλεια βάρους

Εάν έχετε χάσει περισσότερα από 10 κιλά χωρίς να έχετε κάνει κάποια αλλαγή στην διατροφή ή την άθληση σας τότε θα πρέπει να το ελέγξετε. Μία ξαφνική, απότομη και ανεξήγητη απώλεια βάρους είναι ένα συχνό σύμπτωμα του καρκίνου του παγκρέατος, του στομάχου, του οισοφάγου και του πνεύμονα.

Βλάβη στα δόντια σας

Εάν το σμάλτο των δοντιών σας έχει φθαρεί τότε δεν αποκλείεται να έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Αυτό είναι ένα κοινό σύμπτωμα της πάθησης και συνήθως την διάγνωση κάνουν οι οδοντίατροι που βλέπουν την φθορά των δοντιών των ασθενών.

Άλλα ύποπτα σημάδια της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι ο επίμονος πονόλαιμος, ο βήχας ή άσχημη γεύση στο στόμα. Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά συμπτώματα ίσως θα ήταν καλό να επισκεφθείτε έναν γαστρεντερολόγο.

Δερματικά εξανθήματα

Η φαγούρα και οι φουσκάλες στο δέρμα στους αγκώνες, τα γόνατα, τους γλουτούς, την πλάτη ή το τριχωτό της κεφαλής , μπορεί να μοιάζουν με έκζεμα. Ωστόσο θα μπορούσαν να είναι συμπτώματα της κοιλιοκάκης. Αυτή η αυτοάνοση πάθηση εμφανίζεται όταν καταναλώνετε γλουτένη, η οποία κάνει τα κύτταρα του σώματος σας να επιτίθενται στα έντερα σας. Έως και το 25% των ατόμων με κοιλιοκάκη παρουσιάζουν αυτό το εξάνθημα, γνωστό ως ερπητοειδής δερματίτιδα.

Αλλαγές στο έντερο και την ουροδόχο κύστη

Η ούρηση περισσότερο ή λιγότερο από το συνηθισμένο είναι ένα από τα συμπτώματα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και του προστάτη. Η δυσκοιλιότητα ή η διάρροια μπορεί να είναι σημάδι καρκίνο του παχέος εντέρου ή των ωοθηκών. Ωστόσο το πρώτο που χρειάζεται να σκεφτείτε είναι ότι πρόκειται για αέρια ή για κάποιο φούσκωμα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν για πάνω από μία εβδομάδα θα ήταν καλό να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Αιμορροϊδες

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σύμπτωμα της νόσου του Crohn – μια διαταραχής που προκαλεί φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα. Μία μορφή της νόσου μπορεί να επηρεάζει μόνο την περιοχή του πρωκτού και να προκαλεί πληγές, έλκη ή σαρκώδεις αναπτύξεις.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να θεωρηθούν εσφαλμένα ως αιμορροΐδες. Ωστόσο αν δείτε ότι έχετε αιμορροΐδες που φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν γαστρεντερολόγο για να σας εξετάσει.

Αλλαγές στη γραφή

Ένα πιο πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι της νόσου Πάρκινσον είναι ότι αλλάζει ο τρόπος γραφής του ασθενή. Έτσι κάποιος που πάσχει από την νόσο θα αρχίσει να γράφει ολοένα και πιο μικρά γράμματα και οι λέξεις θα συνωστίζονται μεταξύ τους.

Η νόσος του Πάρκινσον εμφανίζεται όταν τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο καταστρέφονται ή πεθαίνουν. Σταματούν να παράγουν αρκετή ντοπαμίνη, μια χημική ουσία που στέλνει σήματα για να παράγει κίνηση. Αυτό προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία στα χέρια και τα δάχτυλα, η οποία επηρεάζει τη γραφή.

Εκρήξεις θυμού

Για πολλούς η κατάθλιψη προκαλεί έντονη στεναχώρια και κλάμα. Ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με κατάθλιψη έχουν ευερεθιστότητα και θυμό. Αυτά τα συμπτώματα συνδέονται με μια πιο σοβαρή, μακροχρόνια μορφή της κατάθλιψης, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Εάν θυμώνετε έντονα, η παραμικρή ενόχληση κάνει την καρδιά σας να χτυπά δυνατά και οι αντιδράσεις αυτές διαρκούν περισσότερες από δύο εβδομάδες τότε είναι πολύ πιθανόν να οφείλονται σε κατάθλιψη.

Επίμονος βήχας

Ο βήχας από μόνος του δεν σημαίνει συνήθως κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ωστόσο αν εμφανίζεται επίμονο βήμα που δεν φεύγει, χωρίς να έχετε αλλεργίες ή άσθμα, τότε θα ήταν καλό να το εξετάσετε.

Δυσκολία στη διαχείριση των οικονομικών

Εάν δυσκολεύεστε να κάνετε απλές μαθηματικές πράξεις, όπως μία πρόσθεση, τότε αυτό είναι ένα σύμπτωμα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Συνήθως οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ στα πρώτα στάδια της νόσου δυσκολεύονται με τις μαθηματικές πράξεις.

Καθώς αναπτύσσεται το Αλτσχάιμερ, ο φλοιός του εγκεφάλου, που αφορούν την σκέψη, τον προγραμματισμό και τη μνήμη, συρρικνώνεται. Αυτό καθιστά τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών όλο και πιο δύσκολη.

Ροχαλητό

Είναι ένα γνωστό σύμπτωμα της υπνικής άπνοιας, το οποίο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Το ροχαλητό, όμως, μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στις καρδιαγγειακές παθήσεις από ό,τι πίστευαν οι ειδικοί. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Laryngoscope διαπίστωσε ότι ακόμη και σε ασθενείς χωρίς υπνική άπνοια, το ροχαλητό συνδέθηκε με πύκνωση των καρωτίδων αρτηριών στον λαιμό. Μία τέτοια βλάβη παρουσιάζεται πριν το εγκεφαλικό και το έμφραγμα.

Ανεξήγητη αιμορραγία

Οποιαδήποτε ανεξήγητη αιμορραγία, βήχας με αίμα, ασυνήθιστη κολπική αιμορραγία αίμα στα κόπρανα, αίμα στα ούρα ή αιματηρές εκκρίσεις από τη θηλή, θα πρέπει να ελεγχθεί από γιατρό διότι μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα καρκίνου.

Στυτική δυσλειτουργία

Έρευνα στο European Cardiology Review βρήκε μια σχέση μεταξύ της στυτικής δυσλειτουργίας και της καρδιακής νόσου. Οι αρτηρίες στα ανδρικά γεννητικά όργανα είναι μικρότερες από ό,τι αλλού στο σώμα. Έτσι μπορεί να φράξουν ακόμη και πριν ο άνδρας εμφανίσει οποιαδήποτε άλλα σημάδια καρδιακών προβλημάτων.

Φλεγμονή στα ούλα

Η ασθένεια των ούλων θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου κατά 20%, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Indian Society of Periodontology. Οι συχνοί καθαρισμοί (κάθε τρεις έως έξι μήνες) από έναν οδοντίατρο μπορούν συνήθως να ελέγξουν την ασθένεια των ούλων σε πρώιμο στάδιο. Η θεραπεία της ουλίτιδας συσχετίστηκε με λιγότερες νοσηλείες σε άτομα με καρδιακή νόσο ή διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μια μελέτη στο American Journal of Preventive Medicine.

Συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα

Όταν ξεκινάτε να αναπτύσσετε διαβήτη τύπου 2, το σώμα σας γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στο να διασπά τα τρόφιμα σε σάκχαρο για να τα χρησιμοποιήσει ως καύσιμο για ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, το σάκχαρο συσσωρεύεται στην κυκλοφορία του αίματος, όπου προκαλεί μία σιωπηλή αλλά σημαντική βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα. Εάν ουρείτε τόσο πολύ τότε σημαίνει ότι το σώμα σας προσπαθεί να αποβάλλει τη συσσώρευση σακχάρου.

Ξεχνάτε ονόματα ανθρώπων

Αν ξεχνάμε μικρά πράγματα, όπως ονόματα ή λίστες για το σούπερ μάρκετ, αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα υποθυρεοειδισμού, δηλαδή χαμηλών επιπέδων θυρεοειδικής ορμόνης. Χωρίς θυρεοειδική ορμόνη, όλα απλώς επιβραδύνονται. Άλλα σημάδια υποθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν τη χαμηλή λίμπιντο, ενώ ασθενείς αναφέρουν ότι το φαγητό δεν έχει τόσο καλή γεύση όσο παλιά.

Επειδή αυτά τα συμπτώματα είναι συχνά ασαφή είναι εύκολο να τα παραβλέψετε. Περίπου οι μισοί από τα 30 εκατομμύρια Αμερικανούς πάσχουν από διαταραχή του θυρεοειδούς δεν το γνωρίζουν, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Κλινικών Ενδοκρινολόγων. Αλλά αν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα, αξίζει να κάνετε εξέταση.

Συμπέρασμα

Το σώμα σας πάντα μπορεί να σας δείξει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλό θα ήταν εάν έχετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα να το παρακολουθήσετε και αν δείτε ότι επιμένει να επισκεφθείτε έναν γιατρό για εξετάσεις.