Παρ’ ολίγον τραγωδία στην Κρήτη: 14χρονος σώθηκε από βέβαιο πνιγμό

Enikos Newsroom

Uncategorized

ΕΚΑΒ

Παρ’ ολίγον να σημειωθεί τραγωδία σε παραλία της Κρήτης όταν ένας 14χρονος κινδύνευσε να πνιγεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10), όταν ο 14χρονος βούτηξε σε παραλία στο Κοκκίνη Χάνι στη Χερσόνησο.

Άγνωστο πώς, ο μαθητής έχασε τις αισθήσεις του με τους λουόμενους να σπεύδουν να τον βοηθήσουν ενώ ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο μαζί με τους διασώστες και τον γιατρό έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον αναίσθητο 14χρονο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διασώστες κατέβαλαν τιτάνια προσπάθεια να τον κρατήσουν στην ζωή κάτι που ευτυχώς κατάφεραν.

Στη συνέχεια ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

