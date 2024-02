ΗΠΑ: Μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ήταν ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Κυριακής (25/2).

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας.

Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της.

Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν.

Στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνονται συχνά διαμαρτυρίες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο άνδρας κατέγραψε σε βίντεο την αυτοπυρπόλησή του.

Aaron Bushnell, US Army soldier, who self-immolated in Washington DC in protest against the genocide in Gaza, has succumbed to his injuries.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του FOX 5 Ντέιβιντ Καπλάν η πυροσβεστική κλήθηκε να καθαρίσει το σημείο που αυτοπυρπολήθηκε ο στρατιωτικός.

There appears to be some charring on the ground right here next to this gate.

A DC fire official told me they were asked to do a wash-down as well after the incident. #Fox5DC pic.twitter.com/zdNM4S5M87

— David Kaplan (@DKaplanFox5DC) February 25, 2024