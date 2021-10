Στο νέο διαφημιστικό για την τηλεόραση της γνωστής αλυσίδας ρούχων Gap, πρωταγωνιστεί Katy Perry, η οποία και τραγουδάει σε διασκευή το κλασικό κομμάτι των Beatles “All You Need Is Love”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το διαφημιστικό έχει τίτλο “All Together Now” και αφορά την καμπάνια της αλυσίδας για την περίοδο των εορτών.