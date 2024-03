Ύπνος: Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς τον σύντροφό σας; Δείτε τι πρέπει να κάνετε για αυτό

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά ζευγάρια επιλέγουν το «διαζύγιο ύπνου», δηλαδή να θέλουν να κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια και κρεβάτια, όταν συνειδητοποιούν ότι ο ύπνος από κοινού δεν είναι πάντα το αρμονικό πράγμα που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι. Τι γίνεται όμως αν στην πραγματικότητα δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε ή να κοιμηθείτε όταν ο σύντροφός σας δεν είναι εκεί;

Αυτό είναι επίσης κοινό, ειδικά μεταξύ των ανθρώπων των οποίων οι σύντροφοι έχουν πεθάνει, είπε η Δρ Wendy Troxel, κλινική ψυχολόγος με έδρα τη Γιούτα και ανώτερος επιστήμονας συμπεριφοράς και κοινωνικής συμπεριφοράς στην RAND Corporation.

Μερικοί από τους λόγους που συμβαίνει αυτό έχουν να κάνουν μόνο με τον σύντροφο, ενώ άλλοι αφορούν περισσότερο τη ρουτίνα πριν από τον ύπνο που έχετε μαζί του, η οποία μπορεί να είναι πιο ευνοϊκή για ύπνο από αυτή που έχετε χωρίς αυτόν.

«Υπήρξε τόση έμφαση στα ζευγάρια που κοιμούνται χωριστά, αλλά έλειπε το άλλο μέρος της ιστορίας σχετικά με το γιατί πολλά ζευγάρια προτιμούν να κοιμούνται μαζί και γιατί τείνει να υπάρχει αυτή η ψυχολογική τάση να κοιμούνται με ένα άτομο», είπε η Troxel συγγραφέας του Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep. «Σε βασικό επίπεδο, ο ύπνος μαζί παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας, που μπορεί πραγματικά να διευκολύνει τον υγιή ύπνο» σημειώνει.

Ο ήχος της αναπνοής του συντρόφου, το βάρος και η ζεστασιά του σώματός του δίπλα σου, και η αίσθηση ότι είσαι πιο ασφαλής και προστατευμένος – ειδικά για τις γυναίκες – όλα μπορούν να χαλαρώσουν το μυαλό σου, μια απαραίτητη κατάσταση για καλό ύπνο, τονίζει.

«Ο εγκέφαλός μας θέλει να νιώθει ασφάλεια για να αποκοιμηθεί και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να νιώθουμε ασφάλεια και ασφάλεια είναι να έχουμε σχετικά προβλέψιμες ρουτίνες και περιβάλλοντα» προσθέτει.

Υπάρχει επίσης η θετική φυσιολογική επίδραση της αγκαλιάς, του κρατήματος των χεριών ή της σεξουαλικής επαφής πριν αποκοιμηθείς, κάτι που μπορεί να διεγείρει τις ορμόνες της καλής αίσθησης όπως η ωκυτοκίνη, η οποία μειώνει το στρες.

Το να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες πιθανότατα σημαίνει επίσης ότι ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στις οθόνες πριν από τον ύπνο, είπε ο Δρ Raj Dasgupta, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής ιατρικής στο Huntington Health στην Πασαντένα της Καλιφόρνια. Οι ειδικοί στον ύπνο συνιστούν να απενεργοποιείτε τις οθόνες τουλάχιστον μισή ώρα πριν πάτε για ύπνο.

Επιπλέον, «οι σύντροφοι γίνονται επίσης μέρος της ιεροτελεστίας και της ρουτίνας του ύπνου», είπε η Troxel.

Η πτυχή της ρουτίνας είναι το κλειδί για μια καλή νυχτερινή ξεκούραση, καθώς βοηθά στη ρύθμιση των κιρκάδιων ρυθμών μας και δίνει σήμα στον εγκέφαλό μας ότι είναι ώρα για ύπνο, λένε οι ειδικοί.

Όταν χάνετε αυτήν την κοινή εμπειρία με τον σύντροφό σας και αισθάνεστε λιγότερο ασφαλείς, αυτό μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους σας, είπαν οι ειδικοί.

Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό

διατάσεις

γιόγκα

διαλογισμό

ζεστό ντους

αρωματοθεραπεία

τεχνικές αναπνοής όπως προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

διαφραγματική αναπνοή

εάν χρειάζεται να νιώσετε την παρουσία του συντρόφου σας με κάποιο τρόπο, κρατήστε κοντά σας μια φωτογραφία του ή ένα αντικείμενο που έχει τη μυρωδιά του

«Μερικές φορές είναι πιθανό ένα άτομο να αισθάνεται την ανάγκη να καταφέρει να κοιμάται μόνος του, παρόλο που προτιμά να κοιμάται με τον σύντροφό του – μόνο και μόνο για χάρη της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της συνέχειας όταν ο σύντροφός του δεν είναι εκεί», είπε ο Δρ Joshua Tal κλινικός ψυχολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη με ειδίκευση σε θέματα ύπνου.

Ένα από τα προβλήματα στην προσπάθεια βελτίωσης της υγείας του ύπνου σας και μόνο είναι ότι ο σύντροφος συνήθως δεν έχει φύγει αρκετά για να αναπτύξετε ουσιαστικά την ικανότητα να κοιμάστε ανεξάρτητα, πρόσθεσε ο Tal.

«Μετά από μερικές νύχτες που δεν κοιμάσαι καλά, θα κοιμηθείς. Επομένως, είναι σημαντικό να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να πειραματιστεί χωρίς το άτομο για να μάθετε ότι μπορείτε να κοιμηθείτε σωστά χωρίς αυτό», είπε ο Tal. Είτε αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας για να εξασκηθείτε είτε όχι, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να αποκτήσετε την άνεση που χρειάζεστε και να κάνετε τον ύπνο μόνος πιο εύκολο.

Εάν χρειάζεται να νιώσετε την παρουσία του συντρόφου σας με κάποιο τρόπο, κρατήστε κοντά σας μια φωτογραφία του ή ένα αντικείμενο που έχει τη μυρωδιά του. Ίσως αυτό είναι ένα από τα πουκάμισά τους που φορέθηκαν πρόσφατα ή ένα μαξιλάρι με την κολόνια ή το άρωμά τους ψεκασμένο πάνω του.

Ένα μαξιλάρι σώματος μπορεί να βοηθήσει στην αντικατάσταση του βάρους τους στο κρεβάτι, αποκαλύπτει η Troxel.

Εάν αγχώνεστε για το ότι το δωμάτιο αισθάνεται πολύ ήσυχο χωρίς τον ήχο της αναπνοής του συντρόφου σας, «οι θαυμαστές ή η χρήση λευκών θορύβων είναι πολύ καλά για την προσομοίωση των θορύβων της αναπνοής», είπε ο Tal.

Μερικά ζευγάρια κοιμούνται χωριστά – ή τουλάχιστον ξεκινούν τη νύχτα έτσι – λόγω διαφορετικών συνηθειών ύπνου, παρόλο που θέλουν να κοιμούνται μαζί.

Μερικά ζευγάρια έχουν τη συνήθεια να τηλεφωνούν για να πουν καληνύχτα πριν από τον ύπνο, αλλά για μερικούς ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι περισσότερο επιβλαβές παρά χρήσιμο εάν αυξάνει τα συναισθήματα της λαχτάρας και της μοναξιάς παρά την άνεση, είπε η Troxel. Δώστε προσοχή σε αυτό που λειτουργεί για εσάς.