Ξεκαρδιστικό βίντεο: Η επική αντίδραση μίας σκυλίτσας όταν βλέπει το είδωλό της στον καθρέφτη

Όσοι έχουν σκύλο μέσα στο σπίτι τους γνωρίζουν πολύ καλά ότι καθημερινά το αξιολάτρευτο τετράποδο ανεξαρτήτως μεγέθους θα κάνει κάτι καινούριο, το οποίο θα σας οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο γέλιο.

Αυτό έκανε και η Angel, η οποία ανακάλυψε τους καθρέφτες του σπιτιού της και πλέον δεν χορταίνει να βλέπει την αντανάκλασή της. Η ιδιοκτήτρια της Angel, Teresa McCarthy, δήλωσε στο Newsweek: «Είναι τόσο αστεία και φιλική».

Σε ένα βίντεο που τράβηξε η Teresa φαίνεται η ξεκαρδιστική αντίδραση της Angel όταν βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη. «Δεν μπορεί να καταλάβει το γεγονός ότι αυτή είναι εκείνη στον καθρέφτη. Νομίζει ότι είναι ένας άλλος σκύλος» ανέφερε η McCarthy.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

Puppy who can’t figure out mirror wins Newsweek’s Pet of the Week! 🐶 pic.twitter.com/dyAu8VeuI0

— Newsweek (@Newsweek) November 11, 2023