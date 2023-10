Το Tiny Desk κονσέρτο του Smokey Robinson παρουσιάστηκε σήμερα

Ο “θρύλος” είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Αλλά αν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης στον οποίο η λέξη “θρύλος” ταιριάζει, αυτός θα ήταν ο Smokey Robinson.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο εμβληματικός τραγουδοποιός, παραγωγός και τραγουδιστής δεν ήταν μόνο βασικός αρχιτέκτονας του ήχου της Motown, αλλά και της R&B και της soul μουσικής στο σύνολό της. Η ιδιαίτερη ικανότητά του να δημιουργεί τρυφερές και πιασάρικες ρομαντικές μελωδίες λειτούργησε ως πρότυπο για τους τραγουδοποιούς που ακολούθησαν τις δεκαετίες που ακολούθησαν από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του.

Το “Being With You” του 1981 ανοίγει το σημερινό Tiny Desk για να μας επιβεβαιώσει ότι στα 83 του χρόνια, το γλυκό και αισθησιακό φαλτσέτο του είναι ακόμα φανερό και ευχάριστο. Από εκεί και πέρα ο Smokey Robinson περνάει σε μία από τις πολυάριθμες επιτυχίες του με τους Miracles, το “The Tears Of A Clown”, ένα τραγούδι που έγραψε με τον Stevie Wonder. Ο Robinson παρουσιάζει και δύο κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, με τίτλο “Gasms”. Ο ρομαντικός λυρισμός του επιδεικνύεται στο “Beside You”, ενώ το σόλο σαξοφώνου του Brandon Wright στο “If We Don’t Have Each Other” ξεχωρίζει. Το μίνι κονσέρτο κλείνει με το “Cruisin'”, που ενθουσιάζει τους παρευρισκόμενους.

