Το ανεξίτηλο μεγαλείο της Μαρία Κάλλας

Μαρία Κάλλας, η μεγάλη και μοναδική σοπράνο, που με την τεχνική της στο bel canto, την ευρύτητα της φωνής της, αλλά και τις μοναδικές δραματικές ερμηνείες της, σημάδεψε την ιστορία της όπερας και διέδωσε ευρύτερα τις όπερες του Bellini και του Rossini, τα θαυμάσια έργα των Verdi και Puccini, μέχρι και τα δραματικά έργα του Wagner.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Γεννημένη το 1923 στο Μανχάτταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες γονείς, είχε ως πλήρες όνομα το Μαρία Άννα Καικιλία Σοφία Καλογεροπούλου. Πολλές πτυχές της καριέρας και της ζωής της έχουν γίνει γνωστές και έχουν ευρύτερα συζητηθεί. Εδώ θα δούμε τι είχαν πει για εκείνην ορισμένοι άλλοι καλλιτέχνες:

Όπως ο δημιουργός του “West Side Story”, ο Leonard Bernstein, ο οποίος είχε αναφέρει για το βιβλίο του John Ardoin του 1974 με τίτλο “Callas: The Art and the Life” τα εξής: “Η Κάλλας; Ήταν σκέτο ηλεκτρικό ρεύμα!”.

Η Montserrat Caballé για το ίδιο βιβλίο είχε πει: “Άνοιξε μία νέα πόρτα για εμάς, όλους τους τραγουδιστές του κόσμου, μία πόρτα που ήταν κλειστή. Πίσω από αυτήν κοιμόταν όχι μόνο σπουδαία μουσική αλλά και μία μεγάλη ιδέα για την ερμηνεία. Μας έδωσε την ευκαιρία, σε όσους την ακολουθούσαμε, να κάνουμε πράγματα που ήσαν σχεδόν αδύνατα πριν από εκείνη. Το ότι με συγκρίνουν με την Κάλλας, είναι κάτι που δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Δεν είναι σωστό. Είμαι πολύ μικρότερη από την Κάλλας”.

Τον Σεπτέμβριο του 1985 το περιοδικό Playboy ρώτησε τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη John Huston, αν είχε γνωρίσει στη ζωή του κάποια γυναίκα που να ήταν ισάξια με εκείνον. Ο Huston απάντησε: “Πολλές. Αλλά και μερικές που ήσαν ανώτερες, όπως η Μαρία Κάλλας, με την οποία δεν θα τολμούσα να αντιπαρατεθώ. Θα προτιμούσα να περάσω 6 γύρους με τον μποξέρ Jack Dempsey!”.

Σε συνέντευξη της στο US Magazine η Linda Ronstadt είχε δηλώσει: “Δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν αυτήν! Αυτό είναι. Τέλος! Η Emmylou Harris και εγώ είμαστε θαυμάστριες της Κάλλας. Την ακούμε συνεχώς. Είναι η μεγαλύτερη γυναίκα τραγουδίστρια. Έμαθα περισσότερα στο να τραγουδάω bluegrass κομμάτια ή μεξικάνικα ή rock-and-­roll, ακούγοντας Μαρία Κάλλας, απ’ ότι θα μάθαινα αν άκουγα ποπ μουσική επί έναν μήνα.

Η Patti Smith σε συνέντευξη της του 2009, είπε για την Μαρία Κάλλας: “Αγαπούσα την όπερα από τότε που ήμουν παιδάκι. Την μελετάω. Ασφαλώς δεν μπορώ να τραγουδήσω σαν εκείνη, αλλά μου έμαθε πολλά το πως να μεταδίδω το εσωτερικό αφήγημα ενός τραγουδιού. Ακούω τα τραγούδια της, χωρίς να μιλάω Ιταλικά ή τις άλλες γλώσσες στις οποίες τραγουδάει, αλλά αντιλαμβάνομαι πλήρως τον τρόπο που εκφράζει και αποδίδει την συναισθηματική ερμηνεία της κάθε φορά”.

Franco Zeffirelli: Η μαγεία της Μαρία Κάλλας είναι μία ποιότητα που λίγοι καλλιτέχνες διαθέτουν. Είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλοί καλοί καλλιτέχνες, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που έχουν την 6η αίσθηση, το επιπλέον, το επιπρόσθετο στην ποιότητα. Είναι κάτι που ξεσηκώνει τον κόσμο, τους κάνει ημίθεους. Το είχε! Ο Nureyev το είχε επίσης. Όπως το είχε και ο Laurence Olivier. Για μένα η Μαρία παραμένει ένα θαύμα. Δεν μπορώ να την καταλάβω ή να την ερμηνεύσω. Η Μαρία μπορούσε να γυρίσει από το τίποτα στο άπαν, από την γη στον παράδεισο.

Maria Callas – “Casta Diva” (Bellini: Norma, Act 1)

Maria Callas – 90 Opera Arias, Carmen, Norma, Tosca, Traviata, Butterfly

