«The Simpsons»: 35 χρόνια μετά… λύθηκε επιτέλους το διαχρονικό μυστήριο

Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, οι θαυμαστές των Simpsons επιτέλους έχουν μια απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σειράς.

Η θρυλική σειρά κινουμένων σχεδίων έχει αφήσει τους θαυμαστές της μπερδεμένους πολλές φορές με τις τρομακτικά ακριβείς προβλέψεις της και τα μυστήρια, όπως το ποιος πυροβόλησε τον κ. Μπερνς.

Αλλά τώρα, ένα μυστήριο έχει λυθεί μετά από χρόνια σύγχυσης από την πρώτη επεισοδιακή μετάδοση το 1989 – πώς ο Χόμερ διατήρησε τη δουλειά του στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας παρά τις πολλές του γκάφες.

It’s no mystery where you can find the latest episode of #TheSimpsons…

Stream it now on @hulu! pic.twitter.com/thdytVV93I

— The Simpsons (@TheSimpsons) October 28, 2024