«The Christmas Song»: Η αυθεντική εκτέλεση και οι διαχρονικές διασκευές του

Το «The Christmas Song» είναι ένα από τα πιο γνωστά κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Όπως λέει και ο τίτλος του είναι ΤΟ Χριστουγεννιάτικο Τραγούδι. Γράφτηκε το 1945 από τον Robert Wells και τον Mel Tormé, ο οποίος ήταν και δημοφιλής τραγουδιστής από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 μέχρι την δεκαετία του ’90.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ωστόσο το τραγούδι είχε γίνει γνωστό και με δύο άλλους τίτλους, τους: «Chestnuts Roasting By An Open Fire” και “Merry Christmas To You».

Το κομμάτι το πρωτοτραγούδησε ο Nat King Cole, ο οποίος το ηχογράφησε 4 φορές!

Η πρώτη φορά ήταν τον Ιούνιο του 1946, με τους Nat King Cole Trio, παρά τις αντιρρήσεις της δισκογραφικής εταιρίας του Capitol Records.

Η 2η φορά ήταν τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, όπου ο Nat King Cole το ηχογράφησε με τη συνοδεία μιάς μικρής ορχήστρας εγχόρδων.

Το 1953 το ηχογραφεί και πάλι, με μεγάλη ορχήστρα αυτή τη φορά, την οποία διηύθυνε ο Nelson Riddle, που είχε αναλάβει και την ενορχήστρωση.

Η 4η φορά που ο Nat King Cole ηχογραφεί το “The Christmas Song” είναι το 1961, στεροφωνικά αυτή τη φορά, με τη συνοδεία και πάλι μεγάλης ορχήστρας, που διηύθυνε ο Ralph Carmichael.

Η εκτέλεση του 1946 εντάχθηκε στο Grammy Hall of Fame το 1974 και φέτος εντάχθηκε στην Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου η ηχογράφηση του 1961, προκειμένου να διασωθεί ως ένα έργο πολύ σημαντικό από πλευράς καλλιτεχνικής, ιστορικής και αισθητικής.

Nat King Cole – The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Παρόλα αυτά είναι πολλοί οι καλλιτέχνες, από σχεδόν όλα τα είδη μουσικής, που έχουν ερμηνεύσει ή παίξει ορχηστρικά το “The Christmas Song”. Την ίδια χρονιά με την πρώτη ηχογράφηση του Nat King Cole, έσπευσε να το τραγουδήσει και ο Bing Crosby, ζωντανά σε μία ραδιοφωνική εκπομπή. Ακολούθησε η εκτέλεση του Perry Como το 1953 και μερικές ηχογραφήσεις του ενός εκ των δημιουργών, του Mel Tormé.

Μέχρι σήμερα το έχουν πει και οι εξής καλλιτέχνες: Ariana Grande, Camila Cabello, The Carpenters, Celine Dion, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, The Jackson 5, John Legend, JoJo, Justin Bieber, Kenny Burrell, Luther Vandross, Mary J. Blige, Ne-Yo, NSYNC, Pentatonix, Shawn Mendes, Toni Braxton και άλλοι.

Με αυτό το παράδειγμα γίνεται κατανοητό ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό, μένει διαχρονικό, μένει ζωντανό μέσα στον χρόνο, όσα χρόνια και αν περάσουν και οι νέες γενιές καλλιτεχνών θέλουν να το αποδίδουν με τον δικό τους, πιο σύγχρονο τρόπο.

Ariana Grande ft. Liz Gillies – The Christmas Song

Shawn Mendes, Camila Cabello – The Christmas Song

Céline Dion – The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)

Frank Sinatra – The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Justin Bieber & Stevie Wonder “The Christmas Song” X Factor Finals

Mary J. Blige – The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)

