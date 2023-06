Τα μεγάλα τραγούδια των Doobie Brothers – ΒΙΝΤΕΟ

Το αμερικανικό συγκρότημα των Doobie Brothers δημιουργήθηκε το 1970 στο San Jose της California. Η μουσική τους εμπεριέχει στοιχεία rock, country, R&B και funk. Έγιναν δημοφιλείς κυρίως για τις επιτυχημένες ενορχηστρώσεις, τα αρμονικά φωνητικά και τις ξεχωριστές κιθαριστικές μελωδίες τους.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η ιστορία των Doobie Brothers ξεκίνησε όταν οι τρεις ιδρυτές του συγκροτήματος, οι Tom Johnston, Patrick Simmons και Dave Shogren, συναντήθηκαν στην Santa Cruz και αρχικά ονομάστηκαν “Pud” και ηχογράφησαν μερικά δοκιμαστικά. Αργότερα προστέθηκαν νέα μέλη, όπως οι John Hartman, Tiran Porter και Michael Hossack και τότε είναι που άλλαξαν το όνομά τους σε “Doobie Brothers”.

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο “The Doobie Brothers”, κυκλοφόρησε το 1971. Ωστόσο, η πραγματική τους επιτυχία ήρθε με τον δίσκο “Toulouse Street” το 1972. Ο δίσκος περιελάμβανε τα hit singles “Listen to the Music” και “Rockin’ Down the Highway” και έγινε πλατινένιος λόγω των υψηλών πωλήσεων.

Το 1973, κυκλοφόρησε το άλμπουμ “The Captain and Me”, το οποίο έφτασε μέχρι το νούμερο 7 του αμερικάνικου chart και περιελάμβανε τις επιτυχίες “Long Train Runnin'” και “China Grove”. Ακολούθησε το “What Were Once Vices Are Now Habits” το 1974, με την επιτυχία “Black Water” που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard chart.

Το 1975, ο Tom Johnston αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και αποχώρησε από τη μπάντα. Αντικαταστάθηκε από τον Michael McDonald, ο οποίος έφερε μια νέα επιρροή στον ήχο των Doobie Brothers με την soul φωνή του και την ικανότητά του να παίζει πλήκτρα. Με τον McDonald, το γκρουπ κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Takin’ It to the Streets” το 1976, το οποίο περιελάμβανε το ομότιτλο τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 8 του χιτ-παρέιντ.

Οι Doobie Brothers συνέχισαν την επιτυχημένη τους πορεία με το άλμπουμ “Minute by Minute” το 1978, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία με τα τραγούδια “What a Fool Believes” και “Minute by Minute”. Απέσπασε πέντε βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων του Καλύτερου Τραγουδιού της Χρονιάς και της Καλύτερης Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Οι Doobie Brothers διαλύθηκαν το 1982, αλλά επανενώθηκαν το 1987 με την αρχική σύνθεση τους. Από τότε, συνέχισαν να κυκλοφορούν άλμπουμ και να περιοδεύουν. Το 2014 εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame για την σημαντική συνεισφορά τους στη μουσική βιομηχανία.

Η καλλιτεχνική πορεία των Doobie Brothers διακρίνεται από την αρμονική συνύπαρξη των φωνητικών, τις εκπληκτικές ενορχηστρώσεις και τις δεξιότητες στο παίξιμο των οργάνων. Με τις επιτυχημένες κυκλοφορίες τους και τις ζωντανές εμφανίσεις τους, έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά rock συγκροτήματα της αμερικανικής μουσικής σκηνής.

Παρακάτω θα βρείτε τα πιo σπουδαία τραγούδια από την πορεία του συγκροτήματος.

LP: “The Doobie Brothers” (1971)

LP: “Toulouse Street” (1972)

LP: “The Captain and Me” (1973)

LP: “What Were Once Vices Are Now Habits” (1974)

LP: “Stampede” (1975)

LP: “Takin’ It to the Streets” (1976)

LP: “Livin’ on the Fault Line” (1977)

LP: “Minute by Minute” (1978)

LP: “One Step Closer” (1980)

LP: “Cycles” (1989)

LP: “Brotherhood” (1991)

LP: “Sibling Rivalry” (2000)

LP: “Liberté” (2021)

