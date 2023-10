Πώς να διαβάσετε τους ανθρώπους – 9 συμβουλές από ειδικό στην γλώσσα του σώματος

Τα πάντα, από τις κινήσεις του προσώπου μέχρι τον τόνο της φωνής μέχρι τη θέση του σώματος μπορούν να δείξουν πώς αισθάνεται ή σκέφτεται κάποιος.

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας πληροφοριών ή μηνυμάτων από το ένα άτομο στο άλλο χωρίς τη χρήση λέξεων. Μπορεί να περιλαμβάνει από σήματα χεριών μέχρι την εμφάνιση κάποιου και την γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα του σώματος είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας που περιλαμβάνει τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, την στάση του σώματος, την κίνηση των ματιών, το σωματικό άγγιγμα και άλλα σήματα.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει στιγμές που μπορούμε να εκφραστούμε με λέξεις. Γινόμαστε πολύ νευρικοί, πολύ ντροπαλοί ή πολύ κυριευμένοι από συναισθήματα για να σκεφτούμε ή να μιλήσουμε καθαρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μη λεκτικά σήματα «μιλούν» για εμάς.

Ειδικοί της γλώσσας του σώματος συμβουλεύουν, λοιπόν, ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να προσέχετε εάν θέλετε να αποκωδικοποιήσετε πώς σκέφτεται ή αισθάνεται κάποιος.

Συμβουλές για να διαβάσετε ανθρώπους:

1.Μάθετε να ξεχωρίζετε τη θετική από την αρνητική γλώσσα του σώματος.

Η γλώσσα του σώματος μπορεί να διαχωριστεί σε «αρνητική» ή «θετική», λέει η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Blanca Cobb. Όταν το σώμα κάποιου τεντώνεται, αυτή είναι μια κοινή «αρνητική» έκφραση, η οποία μπορεί να σχετίζεται με άγχος, δυσφορία ή θυμό. Από την άλλη πλευρά, η «θετική» γλώσσα του σώματος –όπως η χαλάρωση του σώματος ή το να κάθεστε άνετα– μπορεί να υποδηλώνει ευτυχία και εμπιστοσύνη.

2. Δώστε προσοχή στον τόνο της φωνής.

Ο τυπικός τόνος της φωνής κάποιου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη διάθεσή του. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο είναι λυπημένο, η φωνή του τείνει να ακούγεται αποθαρρυμένη, λέει η Cobb. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά μιλούν σε χαμηλότερη οκτάβα και με πιο αργό ρυθμό. Πιο γρήγορες, πιο ζωηρές ή πιο χαρούμενες φωνές τείνουν να υποδηλώνουν ευτυχία.

3. Προσοχή στην αναπνοή.

«Αν κάποιος είναι θυμωμένος, το πρόσωπό του μπορεί να αρχίσει να κοκκινίζει», λέει ο Cobb. Αυτή η αντίδραση προκαλείται γενικά από την γρήγορη αναπνοή.

«Όταν είστε σε κατάσταση πάλης ή φυγής, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ορμόνες και νευροδιαβιβαστές και η κορτιζόλη θα αρχίσει να κυκλοφορεί (σ.σ. στον οργανισμό). Αυτό αυξάνει την αρτηριακή σας πίεση και τον καρδιακό σας ρυθμό και η αναπνοή σας γίνεται ρηχή και γρήγορη», λέει η Cobb.

4.Κοιτάξτε την καμπυλότητα των δακτύλων κάποιου.

Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η Cobb λέει ότι όταν τα δάχτυλα ενός ατόμου έχουν μια μικρή καμπύλη, πιθανότατα σημαίνει ότι αισθάνεται άνετα. «Δεν κυκλοφορούμε συνήθως με τελείως τεντωμένα δάχτυλα. Φαίνεται περίεργο. Όταν έχεις αυτή τη φυσική καμπυλότητα και δεν υπάρχει ένταση, αυτό σου δείχνει ότι κάποιος αισθάνεται καλά», αναφέρει η Cobb.

5. Ελέγξτε την κλίση του σώματος.

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για εσάς ή τη συζήτηση, μπορεί να γέρνει προς το μέρος σας. «Όταν φλερτάρετε, τις περισσότερες φορές, ο χώρος με τον άνθρωπο που φλερτάρετε θα μειώνεται ολοένα και περισσότερο», λέει ο Scott Rouse, αναλυτής συμπεριφοράς και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Understanding Body Language: How To Decode Nonverbal Communication in Life, Love, and Work».

Αντίθετα αν κάποιος φοβάται ή δεν ενδιαφέρεται, μπορεί να γέρνει πίσω. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν στο περιβάλλοντα χώρο για αυτές τις καταστάσεις.

6. Κοιτάξτε την λαβή τους.

Ακριβώς όπως μερικοί άνθρωποι θα απλώσουν τα δάχτυλά τους όταν βρίσκονται σε στρεσογόνες καταστάσεις έτσι και κάποιοι μπορεί να σηκώσουν τις γροθιές τους ή να σφίξουν τη λαβή τους. «Αν κάποιος κρατά ήδη ένα ποτήρι ή μια κούπα, μπορεί να αρχίσει να την κρατά πιο σφιχτά. Έχετε αυτή την συσσωρευμένη ενέργεια που το σώμα σας πρέπει να απελευθερώσει», λέει η Cobb.

7. Δώστε προσοχή στις κινήσεις τους.

Εάν ένα άτομο κινείται περισσότερο από ό,τι συνήθως, αυτό μπορεί να είναι σημάδι νευρικότητας. Σύμφωνα με τον Scott Rouse, τα σημάδια ότι κάποιος είναι νευρικός μπορεί να περιλαμβάνουν το κούνημα του, το δάγκωμα στα χείλη, το σφίξιμο των χεριών και ακόμη και τικ ή νευρικές συσπάσεις.

«Η αναπνοή γίνεται ρηχή και οι κινήσεις των χεριών και του κεφαλιού γίνονται γρήγορες και σπασμωδικές. Φυσικά, όλα εξαρτώνται από το επίπεδο νευρικότητας», ανέφερε ο Scott Rouse.

8. Παρατηρήστε το χαμόγελο.

Εάν ένα άτομο χαμογελά, αυτό σημαίνει ότι είναι χαρούμενο σωστά; Ίσως όχι. Υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλά διαφορετικά είδη χαμόγελου, σύμφωνα με τον ειδικό στη γλώσσα του σώματος David Matsumoto.

Πρώτα απ’ όλα το χαμόγελο αληθινής, γνήσιας χαράς. Μπορείτε να το καταλάβετε γιατί συνήθως περιλαμβάνει την εμφάνιση δοντιών και φτάνει στα μάτια.

Το κοινωνικό χαμόγελο συνήθως δεν έχει δόντια, δεν φτάνει μέχρι τα μάτια και χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσουμε την ευγένεια και την φιλικότητα αντί για την μεγάλη χαρά.

Το κυριαρχικό χαμόγελο θυμίζει κυρίως μειδίαμα. Η μία γωνία του στόματος είναι σηκωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει αυτοπεποίθηση ή ακόμα και συγκατάβαση.

9. Κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα.

Η τελευταία συμβουλή είναι σίγουρα η πιο σημαντική. Η εξέταση των εκφράσεων του προσώπου μπορεί να είναι ένα χρήσιμο πρώτο βήμα, αλλά αυτές οι εκφράσεις δεν είναι πάντα ακριβείς.

«Όταν αισθανόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά δεν θέλουμε οι άνθρωποι να ξέρουν πώς νιώθουμε, προσπαθούμε να το καλύψουμε», λέει η Cobb. Άλλες ενδείξεις, όπως ο τόνος της φωνής, η γλώσσα του σώματος κ.λπ., μπορεί να δείχνουν το πώς νιώθουμε πραγματικά. «Πρέπει πραγματικά να προσέξεις τη μεγάλη εικόνα όταν διαβάζεις τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου», αναφέρει η Cobb.

Είτε μιλάτε με κάποιον μέσω υπολογιστή είτε δια ζώσης είναι σημαντικό να έχετε τη μεγάλη εικόνα. Με άλλα λόγια, μην διαβάζετε μόνο τις εκφράσεις του προσώπου. Χωρίς πλαίσιο, οι μη λεκτικές ενδείξεις μπορούν εύκολα να παρερμηνευθούν. Τα σταυρωμένα χέρια μπροστά στον κορμό, για παράδειγμα, μπορεί να δείχνουν αντίσταση και νευρικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο μπορεί να υποδηλώνουν εμπιστοσύνη και δύναμη σε άλλες καταστάσεις.

«Το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά», λέει ο Rouse. Εάν κάνεις υποθέσεις για την γλώσσα του σώματος ενός ατόμου μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπεράσματα και ακατάλληλες ενέργειες. «Ένα γεια και ένα χαμόγελο δεν σημαίνουν ότι κάποιος σε φλερτάρει. Θα μπορούσε πραγματικά να είναι απλά φιλικός», λέει η Cobb.

Εάν υπάρχει κάποια κατάσταση όπου αισθάνεστε αβεβαιότητα, είναι σημαντικό να κάνετε ερωτήσεις και να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα πριν ενεργήσετε.