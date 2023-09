Ποιος ήταν ο Jimmy Buffett, ο ξέγνοιαστος τραγουδιστής της παραλίας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Jimmy Buffett έφυγε πρόσφατα από την ζωή αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έζησε τη ζωή του με τον καλύτερο και πιο ξέγνοιαστο τρόπο, σίγουρα όμως με τον τρόπο που εκείνος επιθυμούσε και όχι με όποιον θα του επέβαλε η show business.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Jimmy Buffett είχε διαμορφώσει μία κουλ επιχειρηματική προσωπικότητά που περισσότερο στηριζόταν στην επιτυχημένη δισκογραφική του καριέρα, αλλά επεκτάθηκε στον τομέα των ρούχων, των νυχτερινών κέντρων και της λογοτεχνίας. Αλλά η βάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που τον κράτησε στη λίστα του περιοδικού Fortune με τους πιο ακριβοπληρωμένους διασκεδαστές, ήταν η μουσική του.

Γεννημένος στο νότιο Μισισίπι και μεγαλωμένος στην Αλαμπάμα, ο Buffett μετακόμισε στο Νάσβιλ για να προσπαθήσει να τα καταφέρει στην country μουσική στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Αφού υπέγραψε στην εταιρεία Barnaby, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το “Down Τo Earth” το 1970, από το οποίο προέκυψε το single “The Christian?”. Το δεύτερο άλμπουμ του ήταν το “High Cumberland Jubilee”. Τότε ο τραγουδοποιός μετακόμισε στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, όπου σταδιακά εξελίχθηκε στον τύπο του “αλήτη της παραλίας” και ανέπτυξε ένα τροπικό φολκ-ροκ στυλ που θα τον έκανε αγαπητό σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Υπογράφοντας στην ABC-Dunhill Records (που αργότερα απορροφήθηκε από την MCA), ο Buffett απέκτησε φήμη με το άλμπουμ του, “White Sport Coat and a Pink Crustacean” (1973), το οποίο περιείχε ένα τραγούδι με τον προκλητικό τίτλο “Why Don’t We Get Drunk”. Ο Buffett γίνεται πιο στοχαστικός με τον δίσκο “Living and Dying in 3/4 Time” (1974). Είναι όμως το τραγούδι “Margaritaville” και το άλμπουμ στο οποίο περιλαμβανόταν, το “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes” του 1977, όπου αποτυπώνεται η τροπική κοσμοθεωρία του Buffett και μετατρέπεται σε ποπ σταρ.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, τα άλμπουμ του Buffett είχαν σταματήσει να γίνονται χρυσά και δοκίμασε για λίγο ξανά την αγορά της country. Αλλά οι καλοκαιρινές περιοδείες του ήταν αυτές που γέμιζαν τον τραπεζικό του λογαριασμό, καθώς ένας σταθερά αυξανόμενος πυρήνας οπαδών, τους οποίους ονόμασε “Parrotheads”, έκανε τις συναυλίες του να μοιάζουν με το καρναβάλι του Mardi Gras. Ο Jimmy Buffett λάνσαρε τη σειρά ρούχων Margaritaville και άνοιξε το πρώτο από τα κλαμπ Margaritaville στο Κι Γουέστ. Στράφηκε επίσης στη συγγραφή μυθιστορημάτων, μπαίνοντας γρήγορα στις λίστες των μπεστ σέλερ.

Η δισκογραφική του καριέρα, εν τω μεταξύ, μαράζωνε, παρόλο που μια συλλογή των επιτυχιών του πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, καθώς και ένα live άλμπουμ του 1990, το “Feeding Frenzy”, που έγινε χρυσό και ένα επετειακό box-set του 1992, το “Boats, Beaches, Bars, and Ballads”, έγινε ένα από τα box sets με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Ο Buffett έφτασε τελικά να βγάλει ένα νέο άλμπουμ το 1994, με τίτλο “Fruitcakes”, ο οποίος δεν πήγε άσχημα. Ακολούθησε το 1995 το “Barometer Soup” και το “Banana Wind” το 1996. Την επόμενη χρονιά, ο Buffett άρχισε να εργάζεται σε μια μουσική διασκευή του μυθιστορήματος “Don’t Stop the Carnival” του Herman Wouk, με τον ίδιο τον συγγραφέα. Αφού οι παραγωγοί του Broadway εξέφρασαν μικρό ενδιαφέρον, η παραγωγή τελικά έπαιξε μόλις για έξι εβδομάδες στο Miami το 1997. Την άνοιξη του ’98, ο Buffett κυκλοφόρησε μια συλλογή τραγουδιών ηχογραφημένων σε στούντιο, ενώ υο 1999 έβγαλε το “Beach House on the Moon” καθώς και το “Live: Tuesday/Thursday/Saturday”.

Μετά το μιλένιουμ, η νεοϊδρυθείσα εταιρεία “Mailboat” του Buffett εξέδωσε περίπου δώδεκα συναυλιακές ηχογραφήσεις, καθώς και το στούντιο άλμπουμ “Far Side of the World” του 2002. Δύο χρόνια αργότερα, επέτρεψε στην RCA να διανείμει το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του “License to Chill”. Το 2005 κυκλοφόρησαν ζωντανά άλμπουμ ηχογραφημένα στη Χαβάη και τη Βοστόνη, ενώ ακολούθησε μια ολοκαίνουργια συλλογή τραγουδιών με τίτλο “Take the Weather with You” το 2006 και δύο ακόμη live sets, το “Live in Anguilla” το 2007 και το “Feeding Frenzy: Live” το 2008. Το 2009, ο Buffett κυκλοφόρησε το “Buffet Hotel”, το πρώτο του νέο στούντιο άλμπουμ μετά από τρία χρόνια.

Ακολούθησε το “Songs from St. Somewhere”, το οποίο τον Αύγουστο του 2013 έκανε ντεμπούτο στην τέταρτη θέση των charts του Billboard. Τρία χρόνια αργότερα, ο Buffett κυκλοφόρησε το “‘Tis the SeaSon”, το πρώτο του χριστουγεννιάτικο άλμπουμ μετά από 20 χρόνια. Το “Buried Treasure, Vol. 1”, μια συλλογή που περιέχει σπάνια τραγούδια ηχογραφημένα το 1969, εμφανίστηκε το 2017. Ο Buffett επέστρεψε με το “Life on the Flip Side”, μία κυκλοφορία πρωτότυπων τραγουδιών μετά από επτά χρόνια, το καλοκαίρι του 2020. Αργότερα την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τη συλλογή “Songs You Don’t Know by Heart”, για να επενδύσει μουσικά το ομώνυμο ντοκιμαντέρ. Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Μπάφετ ακύρωσε τις συναυλίες του για το υπόλοιπο της χρονιάς, επικαλούμενος προβλήματα υγείας, ενώ στη συνέχεια ακύρωσε μια άλλη σειρά συναυλιών τον Μάιο του 2023. Έκανε μία εμφάνιση μαζί με τον κιθαρίστα της μπάντας Coral Reefer, τον Mac McAnally, σε μια συναυλία στο Rhode Island τον Ιούνιο του 2023, αλλά τελικά αυτή ήταν μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Jimmy Buffett πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου 2023, σε ηλικία 76 ετών.

