Πατάτες: Ειδικοί προειδοποιούν όσους τις τοποθετούν στην κατάψυξη για έναν πιθανό κίνδυνο

Έχετε συνηθίσει να αποθηκεύετε τις πατάτες στην κατάψυξη; Ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Σύμφωνα με ειδικούς, η κατάψυξη των πατατών, καθώς και άλλων τροφίμων, μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία σας.

Πατάτες: Ειδικοί προειδοποιούν για έναν πιθανό κίνδυνο από την αποθήκευσή τους στην κατάψυξη

Σύμφωνα με τον Ισπανικό Οργανισμό Ασφάλειας και Διατροφής Τροφίμων (The Spanish Agency for Food Safety and Nutrition – AESAN), η αποθήκευση ορισμένων τροφίμων στην κατάψυξη, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι πατάτες δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη, παρά το γεγονός ότι πολλοί τις αποθηκεύουν συνήθως εκεί. Οι πατάτες είναι ένα ευέλικτο λαχανικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους στην μαγειρική. Ωστόσο, όπως ισχύει και για άλλα τρόφιμα, εάν αποθηκευτούν ή μαγειρευτούν με λάθος τρόπο, οι πατάτες ενδέχεται να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με τον οργανισμό AESAN τα τρόφιμα που δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη είναι τα εξής:

φρέσκα φρούτα,

λαχανικά, όπως το μαρούλι και οι ντομάτες,

οι πατάτες,

τα αυγά με το κέλυφος,

τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά,

η μαγιονέζα και

τα τηγανητά τρόφιμα.

Οι καταψύκτες πρέπει να ρυθμίζονται και να διατηρούν θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερα, διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι για την υγεία από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στα τρόφιμα. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά την απόψυξη των τροφίμων και να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία εάν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες.

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την ψύξη και την απόψυξη των τροφίμων

Ο οργανισμός The Spanish Agency for Food Safety and Nutrition δήλωσε επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να βεβαιώνονται ότι αποψύχουν σωστά τα τρόφιμα πριν τα ξαναζεστάνουν. Ανέφερε ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι μέσω της λειτουργίας απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων.

Επίσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν καταψύχετε τα τρόφιμα όσο είναι ζεστά, καθώς αυτό «μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα τρόφιμα».

Εν τω μεταξύ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) τονίζει επίσης τη σημασία της σωστής αποθήκευσης και της σωστής μεθόδου για να ξαναζεστάνετε το φαγητό. Τα μικρά παιδιά είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από τα βακτήρια των κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε τροφική δηλητηρίαση.

Ο Οργανισμός Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (Food Standards Agency) αναφέρει ότι μπορείτε να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση αποθηκεύοντας τα μεμονωμένα τρόφιμα σε καθαρά, σφραγισμένα δοχεία που εμποδίζουν την είσοδο αντικειμένων, βακτηρίων και χημικών ουσιών στα τρόφιμα.

Ανέφερε, επίσης, ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να αποψυχθούν πλήρως στο ψυγείο και ότι ο χρόνος που απαιτείται για αυτό εξαρτάται από το ίδιο το φαγητό. Μόλις αποψυχθεί ένα τρόφιμο, πρέπει να καταναλωθεί εντός 24 ωρών.