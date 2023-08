Όταν οι Beatles συναντήθηκαν με τον Elvis Presley – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Όπως είχαν δηλώσει κατά καιρούς τα μέλη των Beatles, οι σπουδαίοι αυτοί μουσικοί ήταν από πάντα φανατικοί θαυμαστές του Elvis Presley.

Εν όψει της “εισβολής” των Beatles στην αμερικάνικη αγορά, ο μάνατζέρ τους Brian Epstein είχε ζητήσει τη βοήθεια του μάνατζερ του Elvis, του περίφημου “Colonel” Tom Parker, σε οτιδήποτε θα ήταν χρήσιμο για την καθιέρωση του συγκροτήματος στις ΗΠΑ.

Ο Parker πράγματι φάνηκε εξ αρχής διατεθειμένος να βοηθήσει, με δική του σύσταση οι Beatles εμφανίστηκαν στο πολύ δημοφιλές “Ed Sullivan Show” στις 6 Φεβρουαρίου 1964. Μισή ώρα πριν την εμφάνισή τους, παραδόθηκε στα “σκαθάρια” ένα τηλεγράφημα από τον Elvis και τον μάνατζερ του, που έλεγε: «Συγχαρητήρια για την εμφάνισή σας στο “Ed Sullivan Show” και την επίσκεψή σας στην Αμερική. Ελπίζουμε να έχετε επιτυχία και ευχάριστη διαμονή. Δώστε τους χαιρετισμούς μας στον κ. Ed Sullivan. Elvis και ο Colonel».

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Λίγους μήνες αργότερα, οι δύο μάνατζερ συναντιόνται για να κανονίσουν μία συνάντηση των Beatles με τον Elvis Presley. Οι δύο μάνατζερ βρέθηκαν στις 24 Αυγούστου του 1964 στο περίφημο Beverly Hills Hotel για γεύμα. Εκεί κανόνισαν όλες τις λεπτομέρειες, οι οποίες όριζαν ότι: δεν θα καλούσαν δημοσιογράφους, δεν θα τραβούσαν φωτογραφίες, δεν θα έμπαινε μαγνητόφωνο για ηχογράφηση και δεν θα διέρρεαν τα σχέδια τους εκ των προτέρων.

Τρεις μέρες αργότερα, σαν σήμερα 27 Αυγούστου του 1964, οι Beatles βρισκόντουσαν στην 5η ημέρα του ρεπό τους από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και έμεναν στο πρώην σπίτι της Zsa Zsa Gabor, που είχαν νοικιάσει στο Beverly Hills και συγκεκριμένα στη διεύθυνση 2850 Benedict Canyon. Το γκρουπ ήθελε από παλιά να συνατηθεί από κοντά με το ίνδαλμά τους, τον Elvis Presley. Και το προσπαθούσαν για πολύ καιρό, αλλά ο Parker ήταν κάπως διστακτικός.

Η συνάντηση τελικά έγινε εκείνη την ημέρα στο σπίτι που διατηρούσε ο Elvis Presley στο Bel Air του Los Angeles για να είναι κοντά στο στούντιο, όπoυ γινόντουσαν τα γυρίσματα των κινηματογραφικών του ταινιών. Η ακριβής διεύθυνση ήταν: 525 Perugia Way, Bel Air.

Οι Beatles πήγαν στην οικία του Elvis κατά τις 11 το βράδυ, με ένα κομβόϊ από τρεις μαύρες λιμουζίνες στην πρώτη εκ των οποίων επέβαινε ο “συνταγματάρχης”. Στον κήπο της έπαυλης ήσαν παρκαρισμένες μία Rolls Royce και μερικές Cadillac, ενώ μέλη της λεγόμενης “Memphis Mafia”, δηλαδή της παρέας του περιβάλλοντος του Presley, έκοβε βόλτες ανάμεσα στα λουλούδια και τα δέντρα. Ο “βασιλιάς” βρισκόταν στο μεγάλο κυκλικό σαλόνι, με τα κόκκινα και μπλε φωτιστικά, την έγχρωμη τηλεόραση να παίζει χωρίς ήχο, ένα jukebox, τον τεράστιο καναπέ, διάφορα επιτραπέζια παιγνίδια και ένα μπαρ.

Στον χώρο βρισκόταν και ο καλλιτέχνης της country μουσικής Charlie Rich, στο στερεοφωνικό έπαιζε κάποιος δίσκος του Muddy Waters και ο Elvis Presley έπαιζε από πάνω μπάσο. Ήταν μόλις λίγος ο καιρός που ο Elvis προσπαθούσε να μάθει μόνος του να παίζει μπάσο.

Μόλις έγινε η συνάντηση υπήρξε κάτι σαν “πάγος”, τα “σκαθάρια” είχαν λίγο τρακ. Ο Presley τους την είπε: “Αν είναι να καθήσετε όλο το βράδυ να με παρατηρείτε τότε να πάω να κοιμηθώ”. Υπήρξε μια στιγμή σιγής και ο John Lennon τον ρώτησε: “Γιατί κάνεις όλες αυτές τις απαλές μπαλάντες για το σινεμά αυτόν τον καιρό? Τι απέγινε το παλιό καλό rock ‘n’ roll?”. Τότε ο Elvis χαμογέλασε και έκανε χειραψία με κάθε ένα από τα 4 μέλη των Beatles.

Στη συνέχεια ο Paul McCartney εξέφρασε στον Elvis την έκπληξή του, που τον βρήκε να παίζει μπάσο. Ο Presley του είπε: “Βλέπεις, κάνω πρακτική”. Ο Paul του απάντησε: “Μην ανησυχείς, μεταξύ μας, ο Brian Epstein και εγώ θα σε κάνουμε… μεγάλο σταρ πολύ σύντομα”. Αμέσως μετά ο McCartney έδειξε στον Presley μερικά κόλπα πάνω στο μπάσο.

Μετά ο Elvis ζήτησε να φέρουν μερικές κιθάρες και το τσαμάρισμα ξεκίνησε. Ο Ringo που δεν είχε ντραμς για να παίξει, έπαιζε με τα δάχτυλά του πάνω σε ένα ξύλινο έπιπλο. Αν εκείνο το τσαμάρισμα είχε ηχογραφηθεί, θα ήταν η ακριβότερη και πιό πολύτιμη ηχογράφηση στην ιστορία της μουσικής, αλλά δυστυχώς δεν προβλέφθηκε κάτι τέτοιο. Έπαιξαν κομμάτια του Chuck Berry, ένα της Cilla Black και το “I Feel Fine” των Beatles.

Ακολούθως η συζήτηση διευρύνθηκε, οι δύο πλευρές μίλησαν για τους φανς, τις περιοδείες και τις επόμενες κινηματογραφικές παραγωγές. ο John Lennon εμμένοντας στο ερώτημά του ξαναρώτησε τον

Presley για το πότε σκόπευε να ξαναγυρίσει να κάνει δίσκους rock ‘n’ roll. Ο Elvis έριξε το φταίξιμο για αυτό στα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, που του είχαν οι κινηματογραφικές εταιρίες.

Κάποια στιγμή εμφανίσθηκε για να γνωρίσει τους Beatles και η σύζυγος του τραγουδιστή, η Priscilla Presley. Αλλά παρέμεινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι δύο μάνατζερς, ο Parker και ο Epstein, άφησαν τα “παιδιά” να παίζουν και πήγαν σε μιά ήσυχη γωνιά του σπιτιού για να που τα δικά τους. Στη συζήτηση ο Brian Epstein επαναφέρει στον “συνταγματάρχη” το κρυφό του όνειρο να φέρει τον Elvis Presley για συναυλίες στην Αγγλία. Ήταν βέβαια άδικος κόπος παρά το γεγονός ότι ο Parker προσποιήθηκε ότι θα το σκεπτόταν. Στην ουσία ο ίδιος ο Parker δεν άφηνε τον Elvis να βγει στο εξωτερικό, διότι θα έπρεπε να τον συνοδεύσει και επειδή ο Ολλανδός μάνατζερ ήταν παράνομος στην Αμερική, φοβόταν ότι αν πέρναγε τα σύνορα δεν θα μπορούσε να ξαναγυρίσει. Το γεγονός αυτό ήταν άγνωστο για πολλά χρόνια στον Elvis και στον πατέρα του.

Ο Parker προσέφερε δώρα στους Beatles, μεταξύ άλλων μία πλήρη σειρά με όλα τα άλμπουμς του Presley, θήκες για πιστόλια, δερμάτινες ζώνες και ένα φωτιστικό σε σχήμα τραίνου. Πριν φύγουν ο John και ο Paul προσκάλεσαν τον Elvis στο σπίτι που είχαν νοικιάσει στο Bel Air, που δεν ήταν μακριά από το δικό του, θέλοντας να διατηρήσουν αυτή τη σχέση. Ο Elvis χαμογελόντας είπε “Θα δούμε”, αλλά δεν έγινε ποτέ κάποια άλλη συνάντηση.

Αφού έφυγαν ο Lennon εξέφρασε κάποια παράπονα για τη συνάντηση, είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν σαν να είχαν συναντηθεί με τον… Engelbert Humperdinck. Στη συνέχεια είπε ότι ο Elvis πρέπει να ήταν μαστουρωμένος καθόλη τη διάρκεια της συνάντησής τους και ο George Harrison του απάντησε: “Μήπως όλοι δεν είμασταν?”. Ωστόσο ο Elvis Presley ήταν το είδωλό τους και η βασική επιρροή της μουσικής των Beatles.

Ας σημειωθεί ότι οι Beatles ηχογράφησαν 4 τραγούδια του Elvis Presley, τα “That’s All Right (Mama)”, “I Got A Woman”, “I’m Gonna Sit Right Down and Cry (Over You)” και “I Forgot to Remember to Forget”.

Και αντίστοιχα ο Elvis Presley είχε ερμηνεύσει 5 κομμάτια των Beatles, τα “Hey Jude”, “Get Back”, “Yesterday”, “Lady Madonna” και “Something”.

Για τους φίλους του Elvis Presley έχουμε μία επιπλέον πληροφορία: Καθώς ο Elvis, μέρες σαν τη σημερινή του 1969, έκανε τις καθημερινές εμφανίσεις του στο International Hotel στο Las Vegas, παρουσία 2.200 θεατών, υπήρχε ένα σημείο στο οποίο ο Presley ξελιγονόταν στα γέλια.

Ήταν στο τέλος του τραγουδιού “Are You Lonesome Tonight?”, το οποίο το είχε διαμορφώσει με τέτοιον τρόπο ώστε η μητέρα της Whitney Houston, η Cissy Houston, η οποία συμμετείχε στο 3μελές φωνητικό backing vocals συγκρότημα που τον συνόδευε, τις Sweet Inspirations, να το ερμηνεύει με φωνή σοπράνο.

Ο Elvis θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία ήταν απίστευτα αστεία και δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει. Η Cissy Houston έλεγε ότι είχαν περάσει 14 χρόνια και ακόμα το τέλος εκείνου του τραγουδιού τον έκανε να γελάει.

