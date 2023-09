Νέες κυκλοφορίες δίσκων μουσικής

Νέες κυκλοφορίες δίσκων έρχονται στα ράφια των δισκάδικων

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Demi Lovato – “Revamped” (LP)

Πρόκειται για το πρώτο remix album της, με το οποίο η τραγουδίστρια προσπαθεί να μετακινηθεί από την pop εικόνα της σε μία πιο rock κατάσταση. Ξαναηχογράφησε λοιπόν παλαιότερα κομματια της σε νέα rock ενορχήστρωση, έχοντας guest stars στην προσπάθειά της αυτή, καταξιωμένους ροκάδες, όπως ο Slash, η Nita Strauss και ο Bert McCracken.

Nas – “Magic 3” (LP)

Νέος μεγάλος δίσκος από τον ράπερ Nas με 15 τραγούδια. Ξεχωρίζει το σινγκλ “Never Die” με την συμμετοχή του άλλου γνωστού Αμερικανού ράπερ Lil Wayne.

The Chemical Brothers – “For That Beautiful Feeling” (LP)

Είναι το δέκατο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού ντουέτου ηλεκτρονικής μουσικής των Chemical Brothers.

Olivia Rodrigo – “Guts” (LP)

To δεύτερο πλήρες στουντιακό άλμπουμ της pop τραγουδίστριας και ηθοποιού σε παραγωγή του Dan Nigro.

Various Artists – “A Song For Leon (A Tribute to Leon Russell)” (LP)

Δίσκος-αφιέρωμα στο αξέχαστο και πολύ σπουδαίο συνθέτη και τραγουδιστή Leon Russell. Μερικά από τα πολύ σημαντικά κομμάτια του συμπεριλαμβάνονται. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι: Bootsy Collins, Jason Hill, Hiss Golden Messenger, Durand Jones & the Indications, Monica Martin, Bret McKenzie, Amy Nelson, Orville Peck, Pixies, Preservation Hall Jazz Band, Margo Price, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Tina Rose και U.S. Girls.

Pretenders – “Relentless” (LP)

Η νέα κυκλοφορία πλήρους μεγάλου δίσκου του συγκροτήματος της Chrissie Hynde, με την συμμετοχή του Jonny Greenwood των Radiohead, ο οποίος έκανε τις ενορχηστρώσεις στα έγχορδα και διηύθυνε το 12μελές σύνολο στο κομμάτι “I Think About You Daily”.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru