Νέα blues συλλογή από τον Joe Bonamassa – ΒΙΝΤΕΟ

Είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά το “Blues Deluxe”, το πρώτο του άλμπουμ αποκλειστικά με blues κομμάτια, ο Joe Bonamassa παρουσιάζει την συνέχεια με το “Blues Deluxe, Vol. 2”. Μπορεί να ακολουθεί το ίδιο concet – που είναι σε μεγάλο βαθμό διασκευές, που συμπληρώνονται από δύο καινούργια τραγούδια, αλλά οι συνθήκες παραγωγής και οι συνεργάτες έχουν αλλάξει.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Εδώ, παραγωγός δεν είναι ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Kevin Shirley, αλλά ο Josh Smith, ένας blues κιθαρίστας της γενιάς του Bonamassa, ο οποίος παίζει στο κλείσιμο του άλμπουμ με το “Is It Safe to Go Home”.

Ο Smith προσπαθεί να δώσει στο “Blues Deluxe, Vol. 2” μια χαλαρή, ζωντανή αίσθηση που έρχεται σε αντίθεση με την προφανή φωτιά του δίσκου του 2003. Είναι μια αλλαγή που ταιριάζει πολύ στον Bonamassa. Χωρίς να πιέζει τόσο πολύ ούτε με τα φωνητικά του, ούτε με την κιθάρα του, ο Bonamassa βγάζει ένα μυώδες, διακεκομμένο με πνευστά groove, που κυλάει εύκολα μέσα από κομμάτια των Bobby “Blue” Bland, Guitar Slim, Ronnie Earle & the Broadcasters, Peter Green’s Fleetwood Mac και του Albert King.

Ο Bonamassa σολάρει αρκετά, αλλά το τραγούδι βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο σε όλο το “Blues Deluxe, Vol. 2”. Μοιάζει να είναι πιο κοντά σε ένα παλιό LP από τη δεκαετία του ’60 παρά στους πιό σύγχρονους shredding blues-rockers, που ακολούθησαν επιρρεασμένοι από το στυλ του Stevie Ray Vaughan. Τα blues του Bonamassa φαίνεται να βαθαίνουν όσο μεγαλώνει, πράγμα που δεν είναι καθόλου κακό.



(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru