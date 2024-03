Αυτό είναι το πιο εκδικητικό ζώδιο – «Έχει κρύο αίμα»

Κάποιοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να “γυρίσουν το άλλο μάγουλο” όταν τους αδικούν, άλλοι όμως καταστρώνουν το σχέδιό τους για εκδίκηση. Ίσως τα ζώδια παίζουν τον ρόλο τους σε αυτές τις συμπεριφορές. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα ζώδια που πριν προλάβει ο άλλος να πει συγγνώμη, σκέφτονται πώς θα του ανταποδώσουν το “κακό” που τους έκανε ή στην καλύτερη περίπτωση τον ξεγράφουν και δεν τον συγχωρούν.

Αυτά είναι τα 6 πιο εκδικητικά ζώδια – Ποιο ζώδιο βρίσκεται πρώτο στη λίστα

Καρκίνος

Αιγόκερως

Παρθένος

Λέων

Κριός

Σκορπιός

Καρκίνος

Ίσως να μην περιμένατε να δείτε τον ευαίσθητο Καρκίνο σε αυτή τη λίστα, αλλά έχει μια εκπληκτική δίψα για εκδίκηση όταν πρόκειται για τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Όταν πληγωθούν από κάποιον που αγαπούν, οι Καρκίνοι είναι συχνά κακόβουλοι, λέει η Emily Newman, αναγνώστρια ταρό και αστρολόγος στο The Best of Psychic Reader.

Ωστόσο, η Raquel Rodriguez, αστρολόγος και ιδρύτρια της Your Zodiac, λέει ότι πιθανότατα θα είναι παθητικά επιθετικοί στη δίψα τους για εκδίκηση: «Δεν είναι τόσο άμεσοι όσο άλλα ζώδια, αλλά μπορούν να κρατήσουν μέσα τους τα πληγωμένα συναισθήματά τους και, με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να εκδηλωθεί σε υποτιμητικά σχόλια ή ψυχρότητα».

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά. Ωστόσο, μην αφήσετε την ήσυχη φύση τους να σας ξεγελάσει. Αυτά τα ζώδια της γης είναι ενήμερα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, οπότε αν νομίζετε ότι την έχετε σκαπουλάρει για κάτι που κάνατε πίσω από την πλάτη τους, πιθανότατα θα κάνετε λάθος.

Η Rodriguez εξηγεί ότι έχουν στρατηγική στην προσπάθειά τους για εκδίκηση. «Σχεδιάζουν προσεκτικά τις αντιδράσεις τους και περιμένουν τη σωστή στιγμή για να ανταποδώσουν το χτύπημα. Για αυτό, διασφαλίζουν ότι οι πράξεις τους είναι αποτελεσματικές και ουσιαστικές», λέει.

Παρθένος

Άλλο ζώδιο που κάνει γρήγορα υπολογισμένες κινήσεις είναι οι αναλυτικοί Παρθένοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ευφυΐα και την έμφυτη τάση τους να δίνουν έμφαση στις λεπτομέρειες για να «σχεδιάσουν κακές στρατηγικές», λέει η Newman. «Έχουν δύο προσωπικότητες. Θα νομίζετε ότι είναι ευγενικοί και καλοί, αλλά σχεδιάζουν να σας καταστρέψουν».

Η Stina Garbis, αστρολόγος και ιδιοκτήτρια της Psychic Stina, προσθέτει ότι λόγω της επικριτικής τους πλευράς, δυσκολεύονται να αφήσουν τα πράγματα να περάσουν και να ξεχαστούν.

Λέων

Οι Λέοντες τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας ό,τι και να κάνουν. Και σύμφωνα με την Newman, θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να λερώσουν τα χέρια τους.

«Έχουν έντονο αίσθημα περηφάνιας και αξιοπρέπειας, πράγμα που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί προσβάλλονται εύκολα», λέει η Rodriguez. «Όταν πληγωθούν, δεν τρελαίνονται απλά – ανταποδίδουν το χτύπημα».

Αν νιώσουν την ανάγκη να εκδικηθούν, θα το κάνουν με θεαματικό τρόπο. «Θέλουν ο παραβάτης να καταλάβει ξεκάθαρα τις συνέπειες των πράξεων του», προσθέτει η Rodriguez.

Κριός

Η Garbis επισημαίνει ότι ο Κριός κυβερνάται από τον Άρη, τον πλανήτη της δράσης και της επιθετικότητας. Επομένως, λέει ότι «θυμούνται και λένε απαίσια πράγματα» και θα είναι αυτοί που θα σας κλωτσήσουν όταν είστε πεσμένοι.

Η Rodriguez συμβουλεύει να είστε προσεκτικοί καθώς αυτά τα ζώδια της φωτιάς θα αντιδράσουν άμεσα όταν νιώσουν προδομένοι: «Οι πράξεις τους παρακινούνται περισσότερο από την παρόρμηση παρά από ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, και αυτό μερικές φορές οδηγεί σε γρήγορες και άμεσες αντιπαραθέσεις».

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί χαρακτηρίζονται από τη δύναμη τους, καθώς και από την αφοσίωσή τους στις πεποιθήσεις τους. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να συνοδεύει αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά είναι η ανάγκη να ανταποδώσουν το χτύπημα σε όσους τους κάνουν κακό.

«Οι Σκορπιοί είναι τα πιο επικίνδυνα και βάναυσα ζώδια από όλα τα ζώδια του ζωδιακού κύκλου», λέει η Newman. Επίσης, παίρνουν άριστα στη χειραγώγηση, δείχνοντάς σας μόνο τη «γλυκιά τους πλευρά». Ενώ μπορεί να μην γνωρίζετε τι σκαρώνουν – χάρη στο πέπλο μυστηρίου που τους περιβάλλει – η Garbis επισημαίνει ότι πάντα όταν προδοθούν καταστρώνουν μία συνωμοσία και σχεδιάζουν μια επίθεση.