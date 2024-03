8 συνήθειες που πρέπει να αρχίσετε να κάνετε τώρα για να είστε έτη φωτός μπροστά από όλους σε 5 χρόνια

Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να προοδεύσουν και να επιτύχουν στη ζωή έχουν συγκεκριμένες συνήθειες. Τι είναι όμως εκείνο που κάνει ορισμένους ανθρώπους να πετυχαίνουν και να ξεχωρίζουν απ’ τους υπόλοιπους; Τα πάντα εξαρτώνται από τις συνήθειες: τις μικρές και φαινομενικά ασήμαντες ενέργειες που μέρα με τη μέρα, τελικά οδηγούν σε σημαντικά αποτελέσματα. Καμία σημαντική επιτυχία δεν έρχεται ξαφνικά. Υιοθετώντας τις 8 συνήθειες που οδηγούν στην επιτυχία, μπορείτε να καταφέρετε άμεσα όσα οι υπόλοιπου θα κατακτήσουν σε 5 χρόνια.

8 συνήθειες που θα σας φέρουν κοντά στην επιτυχία πολύ πιο γρήγορα απ’ τους άλλους

Ενσυνειδητότητα

Ενσυναίσθηση

Όλα είναι παροδικά

Επικοινωνία με ενσυνειδητότητα

Ζωή με αντίκτυπο και χωρίς εγωισμό

Αντιληφθείτε τη δύναμη του παρόντος

Η τέχνη της μη προσκόλλησης

Κατακτήστε περισσότερα, κάνοντας λιγότερα

Στην καρδιά των 8 συνηθειών που μπορούν να σας οδηγήσουν στην επιτυχία πολύ συντομότερα απ’ τον καθένα, βρίσκεται η ενσυνειδητότητα, η ικανότητα ν’ αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει μέσα σας και γύρω σας, τώρα, και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παρόντος.

Ενσυνειδητότητα

Η ενσυνειδητότητα είναι από τις σημαντικότερες συνήθειες που μπορούν να μας προάγουν και να μας οδηγήσουν στην επιτυχία πολύ πιο γρήγορα απ’ τους υπόλοιπους στη ζωή. Αν αναρωτιέστε πώς γίνεται κάτι τόσο απλό να είναι τόσο καθοριστικό, σκεφτείτε ότι η ενσυνειδητότητα είναι η επίγνωση των σκέψεων, των πράξεων, και των συναισθημάτων μας. Είναι η δυνατότητα να ζούμε στο παρόν και η απαλλαγή από τους αναμηρυκασμούς του παρελθόντος ή τις ανησυχίες του μέλλοντος. Σύμφωνα με έρευνες οι άνθρωποι που έχουν κάνει την ενσυνειδητότητα συνήθεια, έχουν λιγότερο στρες, μεγαλύτερη συγκέντρωση και μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων. Είναι πιο δημιουργικοί και καινοτόμοι, πρωτοτυπούν στη σκέψη. Έχουν δηλαδή δύο καίριες ιδιότητες που οδηγούν στην επιτυχία σε μία κοινωνία που κινείται με φρενήρεις ρυθμούς. Η υιοθέτηση της ενσυνειδητότητας είναι πιο απλή απ’ ότι φαντάζεστε. Αφιερώστε λίγη ώρα καθημερινά, παρατηρώντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, χωρίς να κρίνετε, και παρατηρήστε τον ρυθμό της αναπνοής σας. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να σας προάγει στη ζωή πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεστε, αφού μέσω αυτής συνειδητοποιείτε ότι σημασία δεν έχει το τέλειο αποτέλεσμα, αλλά η καθημερινή, αξιοπρεπής προσπάθεια. Αυτή άλλωστε οδηγεί στην επιτυχία.

Ενσυναίσθηση

Όσο και αν ακούγεται αυτονόητο, μία βέβαιη συνήθεια που οδηγεί στην επιτυχία, είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση αλλάζει τα δεδομένα. Η ενσυναίσθηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο στα διδάγματα του Βουδισμού και τις πρακτικές ενσυνειδητότητας. Ενσυναίσθηση σημαίνει κατανόηση των δυσκολιών των άλλων ανθρώπων και τη θέληση να τους βοηθήσουμε. Την ίδια στιγμή, η ενσυναίσθηση είναι και η θέληση να βοηθήσουμε και να είμαστε επιεικείς και με τον εαυτό μας. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, συναντάμε αναποδιές, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ατυχίες. Ο τρόπος που αποκρινόμαστε στις δυσκολίες της ζωής είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Τι κάνουμε όταν προκύπτουν προβλήματα; Αυτομαστιγωνόμαστε ή δείχνουμε κατανόηση και επιείκεια προς τον εαυτό μας; Ο Thich Nhat Hanh, ένας φημισμένος μοναχός του Βουδισμού έχει πει ότι “ενσυναίσθηση δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μία πράξη”. Είναι η ευγένεια και η κατανόηση προς τον εαυτό και τους άλλους. Η ενσυναίσθηση καλλιεργεί τη χαρά και την ικανοποίηση, αλλά κυρίως βελτιώνει τις σχέσεις με τους ανθρώπους, μπορεί να μας κάνει πιο δημιουργικούς και παραγωγικούς στην εργασία μας. Όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται θετικά στην ενσυναίσθηση, μία ιδιότητα που συχνά παραμελείται σε μία τόσο ανταγωνιστική κοινωνία.

Όλα είναι παροδικά

Η συνειδητοποίηση πως τα πάντα στη ζωή είναι παροδικά είναι σκληρή, όμως είναι η πραγματικότητα και γι’ αυτό αποτελεί την πιο βασική αρχή της βουδιστικής φιλοσοφίας. Η ζωή είναι σε μία μόνιμη διεργασία αλλαγής, από τα πιο μικρά έως τα πιο μεγάλα, τα πάντα είναι σε μία ρευστή κατάσταση αλλαγών. Το σώμα, το μυαλό μας, οι σχέσεις μας αλλάζουν. Ακόμη και ο πλανήτης και το σύμπαν αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς. Όσο και αν αυτό μοιάζει ανησυχητικό, μπορεί να είναι απελευθερωτικό, βοηθώντας μας ν’ απαγκιστρωθούμε από όσα ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε για πάντα. Η συνειδητοποίηση της παροδικότητας μας βοηθά να εκτιμούμε το παρόν και την ομορφιά του. Όμως το δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι, όπως όλα, έτσι και η επιτυχία είναι παροδική. Η επιτυχία δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση και, όπως κάθε τι στη ζωή, έρχεται και φεύγει. Η συνειδητοποίηση πως όλα είναι παροδικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην προσπαθείτε για το καλύτερο. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχετε μία υγιή αντίληψη της πορείας της ζωής. Συνειδητοποιήστε ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και όλα υπόκεινται στην αλλαγή. Αυτή τη συνειδητοποίηση θα σας απαλλάξει από το άγχος και τον φόβο και θα καλλιεργήσει την ανθεκτικότητα και το θάρρος σας, οδηγώντας σας σε μία πιο ισορροπημένη και ικανοποιητική ζωή. Αυτό άλλωστε σημαίνει πρόοδος.

Επικοινωνία με ενσυνειδητότητα

Η επικοινωνία είναι μία πρόκληση. Για την ακρίβεια, η επικοινωνία είναι μία απ’ τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε επίπεδο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό. Η ενσυνειδητότητα στην επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει. Επικοινωνία με ενσυνειδητότητα σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι παρών στη συζήτηση, συγκεντρωμένος και προσπαθεί ν’ αφουγκραστεί τους συνομιλητές του. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ακούει ενεργά, εκφράζεται με σαφήνεια και αποκρίνεται με ενσυναίσθηση και κατανόηση. Προσπαθήστε να θυμηθείτε την τελευταία φορά που νιώσατε ότι κάποιος σας άκουσε πραγματικά σε μία συζήτηση και σας κατάλαβε. Θυμάστε πόσο όμορφο συναίσθημα ήταν; Φανταστείτε τώρα, να ήταν έτσι, κάθε σας συζήτηση και αλληλεπίδραση, πόση δύναμη θα σας έδινε αυτό; Η επικοινωνία με ενσυνειδητότητα δεν είναι μόνο ευνοϊκή για τους άλλους. Βοηθά στην ξεκάθαρη επικοινωνία, αποτρέπει τις παρανοήσεις, συντελεί στην επίλυση των συγκρούσεων, χτίζει δυνατές σχέσεις. Άλλωστε στη ζωή κανείς δεν μπορεί να προοδεύσει και να επιτύχει μόνος του. Ξεκινήστε από σήμερα να καλλιεργείτε την επικοινωνία με ενσυναίσθηση. Ακούστε τους συνομιλητές σας πιο προσεκτικά, προσπαθείτε να μιλάτε λιγότερο και περισσότερο ν’ ακούτε. Αφουγκραστείτε τη γλώσσα του σώματος και τα μη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας. Εκφραστείτε με ειλικρίνεια και ευγένεια. Να θυμάστε ότι κάθε συνομιλία είναι ευκαιρία για ανθρώπινη σύνδεση, για μάθηση και εξέλιξη. Οι άνθρωποι που αξιοποιούν τις ευκαιρίες αυτές, είναι εκείνοι που πετυχαίνουν στη ζωή πολύ πιο γρήγορα απ’ τους άλλους.

Ζωή με αντίκτυπο και χωρίς εγωισμό

Το βιβλίο “Hidden Secrets of Buddhism: How To Live With Maximum Impact and Minimum Ego”, είναι αφιερωμένο στη δύναμη και τη διαφορά που μπορεί να κάνει ένας και μόνο άνθρωπος στην κοινωνία. Όλα εξαρτώνται από τη δυνατότητα να προσφέρεις όσο το δυνατόν περισσότερο, με τον λιγότερο δυνατό εγωισμό. Είναι συχνό να συσχετίζουμε την επιτυχία με το προσωπικό όφελος ή την αναγνώριση. Τι θα γινόταν αν αντιστρέφαμε το αφήγημα; Τι θα γινόταν αν θεωρούσαμε επιτυχία τη θετική επιρροή που μπορούμε να επιφέρουμε στον κόσμο, την κοινωνία και τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν; Η θετική επιρροή συνεπάγεται τη λήψη συνειδητών επιλογών που εναρμονίζονται με τις αξίες, το πάθος μας και το καλό της κοινωνίας. Είναι η αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μας, προς την κατεύθυνση της θετικής αλλαγής, είτε αυτή αφορά την προσωπική μας ζωή, την κοινότητα, ή γενικά την κοινωνία και τον κόσμο. Η ζωή χωρίς εγωισμό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς να έχει την ανάγκη της αναγνώρισης ή της έγκρισης των άλλων. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατανοεί πως η αξία του, δεν καθορίζεται από τα κατορθώματα ή τ’ αποκτήματα, αλλά από τον χαρακτήρα και το πώς συμπεριφέρεται στους άλλους. Εστιάζοντας στη θετική διαφορά και την καλή επιρροή των ενεργειών μας, δημιουργούμε μια πιο ικανοποιητική ζωή που έχει έναν σκοπό και μπορεί ν’ αφήσει το στίγμα της για πάντα.

Αντιληφθείτε τη δύναμη του παρόντος

Η ενσυνειδητότητα και ο Βουδισμός τονίζουν τη δύναμη του να ζεις στο παρόν. Βέβαια, το να καταφέρεις να εστιάσεις στο τώρα, απαιτεί προσπάθεια. Συχνά πνιγόμαστε, μετανιώνοντας για το παρελθόν ή σκεπτόμενοι το μέλλον, παραμελώντας την μόνη στιγμή που είναι σίγουρη: την παρούσα. Ο διαρκής περισπασμός μας κλέβει τις σημαντικές στιγμές της ζωής αλλά και εμποδίζει την ικανότητά μας να συγκεντρωθούμε, να σκεφτούμε δημιουργικά και πρωτότυπα και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ν’ αναγνωρίσουμε ότι το μόνο που έχουμε, είναι το παρόν. Το παρελθόν πέρασε, το μέλλον είναι αβέβαιο, το τώρα είναι η μόνη πραγματικότητα. Μαθαίνοντας ν’ αξιοποιούμε τη δύναμη του παρόντος, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, μπορούμε να παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις που μας οδηγούν στην κατεύθυνση της ζωής που εμείς επιθυμούμε. Να θυμάστε ότι κάθε σπουδαία κατάκτηση έχει ξεκινήσει από μία στιγμή απόλυτης συγκέντρωσης. Αξιοποιήστε τη δύναμη του παρόντος και κάντε το τώρα, σύμμαχο στην πρόοδό σας. Τα αποτελέσματα των ενεργειών σας, θα είναι εντυπωσιακά αν είστε παρόντες σε κάθε ενέργεια και απόφαση που γίνεται στο παρόν.

Η τέχνη της μη προσκόλλησης

Τα διδάγματα του Βουδισμού τονίζουν τον κίνδυνο από την ανάγκη να παραμένουμε σε καταστάσεις, να αγκιστρωνόμαστε σε ανθρώπους ή πράγματα. Να θυμάστε ότι, τα πάντα στη ζωή είναι παροδικά. Όσο αγκιστρωνόμαστε, γεμίζουμε τη ζωή μας με περιττό άγχος και στρες. Το ν’ απελευθερώνεσαι απ’ την ανάγκη να έχεις κάτι ή κάποιον, δεν σημαίνει αδιαφορία ή απάθεια. Σημαίνει ότι απελευθερώνεσαι απ’ την ανάγκη να έχεις ολοκληρωτικά τον έλεγχο και να θέλεις να προβλέψεις, ή να καθοδηγήσεις τ’ αποτελέσματα των ενεργειών σου. Η απελευθέρωση σημαίνει ότι βρίσκεις γαλήνη και ηρεμία στην έλλειψη ασφάλειας και το αναπάντεχο της ζωής. Η απαλλαγή απ’ την προσκόλληση μας επιτρέπει να είμαστε πιο προσαρμοστικοί, ανθεκτικοί και ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες-γνωρίσματα που είναι βασικά αν θέλουμε να προοδεύσουμε σε μία κοινωνία που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Γιατί να μην υιοθετήσετε τη συνήθεια αυτή από σήμερα κιόλας; Απελευθερωθείτε απ’ την ανάγκη να έχετε πράγματα ή να βρίσκεστε σε καταστάσεις και δείτε πόση γαλήνη θα νιώσετε. Μακροπρόθεσμα, η συνήθεια αυτή θα σας οδηγήσει πολύ πιο μπροστά απ’ τους υπόλοιπους στη ζωή.

Κατακτήστε περισσότερα, κάνοντας λιγότερα

Ενσυνειδητότητα, εκτός από την προσοχή στο τώρα, σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε που διοχετεύετε πιο δημιουργικά την ενέργειά σας. Η ενσυνειδητότητα σημαίνει ότι εστιάζετε σε όσα έχουν πραγματικά σημασία, ξεχνώντας τα υπόλοιπα. Η διαρκής ενασχόληση με διάφορα πράγματα, οδηγεί σε εξάντληση. Όταν είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, προσπαθούμε να καταφέρουμε τα πάντα, καταφέρνοντας ωστόσο, ελάχιστα. Ακόμη χειρότερα, καταλήγουμε να εξαντλούμε τον εαυτό μας. Επιλέγοντας να συγκεντρωθούμε σε λιγότερα, αφιερώνοντας τον χρόνο και την ενέργειά μας σε λιγότερα, αλλά πιο ουσιώδη πράγματα, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Γινόμαστε περισσότερο παραγωγικοί, σημειώνουμε ουσιαστική πρόοδο, και έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για χαλάρωση και ανανέωση. Γιατί να μην το προσπαθήσετε; Εντοπίστε τι είναι σημαντικό για εσάς στη ζωή.

Τελικές σκέψεις

Αναλογιστείτε ποιοι είναι οι σημαντικότεροι στόχοι σας. Ανακαλύψτε τις δραστηριότητες που σας γεμίζουν με χαρά, ικανοποίηση και κατευθύνετε τη ζωή σας με βάση αυτές. Μάθετε να λέτε όχι σε ό,τι δεν εξυπηρετεί τον σκοπό και το νόημα της ζωής σας