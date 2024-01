Ξεκίνησε το ταξίδι του προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης – Στα 55 εκατ. δολάρια το εισιτήριο

Η διαστημική αποστολή Ax-3 ξεκίνησε το ταξίδι της προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) την Πέμπτη, εκτοξευόμενη από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA με το τετραμελές πλήρωμά της. Ο πύραυλος Falcon-9 με το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, θα μεταφέρει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη Αλπέρ Γκεζέραβτζι (Alper Gezeravci).

Εκτοξεύτηκε από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 4.49 μ.μ. Ανατολική Ώρα (ET) (2149 GMT).

Περίπου 150 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση, έγινε η διακοπή της κύριας μηχανής και ο διαχωρισμός των σταδίων.

Η κάψουλα Dragon, που μετέφερε το πλήρωμα, αναπτύχθηκε έπειτα από περίπου 12 λεπτά από την εκτόξευση. Το πλήρωμα αναμένεται να φτάσει στο ISS περίπου στις 5.15 π.μ. ET (1015 GMT) το Σάββατο.

Επικεφαλής της αποστολής Ax-3 είναι ο Michael Lopez-Alegria, που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ και την Ισπανία, ενώ το πλήρωμα περιλαμβάνει επίσης τον Walter Villadei ως πιλότο, από την ιταλική Πολεμική Αεροπορία, και τον Marcus Wandt της Σουηδίας, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Οι αστροναύτες του Ax-3 έκαναν check in από τροχιά καθώς μοιράζονταν τα μηνύματά τους. Ο Gezeravci ξεκίνησε απαγγέλλοντας τα λόγια του ιδρυτή της Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk.

«Το μέλλον είναι στους ουρανούς», είπε.

«Ξεκινώντας από το τέλος της αντίστροφης μέτρησης μέχρι εδώ — μια υπέροχη βόλτα. Ήταν ένα πραγματικά υπέροχο συναίσθημα, όπως το ονειρευόμουν τόσο καιρό… Άρα ήταν πραγματικά υπέροχο μέχρι τώρα. Είμαι πραγματικά τόσο προνομιούχος και τιμή μου που είμαι μέρος αυτής της μεγάλης ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους δούλεψαν πάρα πολύ μέχρι αυτή τη στιγμή για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή».

👨‍🚀SpaceX’s Falcon 9 rocket, carrying 4-person crew, successfully launched at 2149 GMT for Ax-3 space mission to the International Space Station

More here 🔗 https://t.co/GJWiSpNtkQ pic.twitter.com/2SzGqhkfyL

— Anadolu English (@anadoluagency) January 19, 2024