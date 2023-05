Τζέφρι Χίντον: Οι προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη μετά την παραίτηση από την Google – «Μπορεί να γίνει πιο έξυπνη από τον άνθρωπο»

Η παραίτηση του Τζέφρι Χίντον που θεωρείται «νονός» της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), από την Google συνοδευόμενη με προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της AI έχει «φουντώσει» για ακόμη μια φορά τις συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο 75χρονος επιστήμονας, πρωτοπόρος της Τεχνητής Νοημοσύνης είπε ότι παραιτήθηκε ώστε να μπορεί να μιλάει ελεύθερα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή έχοντας συνειδητοποιήσει ότι οι υπολογιστές μπορεί να γίνουν εξυπνότεροι από τον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από ότι ο ίδιος και άλλοι ειδικοί ανέμεναν.

«Παραιτήθηκα ώστε να μπορώ να μιλάω για τους κινδύνους από την AI χωρίς να πρέπει να σκεφτώ με ποιον τρόπο αυτό θα επηρεάσει την Google», έγραψε στο Twitter ο Τζέφρι Χίντον.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τhe New York Times, ο Χίντον εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πειστικές ψευδείς εικόνες και κείμενα συνθέτοντας έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι «δεν θα μπορούν πλέον να γνωρίζουν τι είναι αληθινό».

«Είναι δύσκολο να δει κάποιος πώς μπορεί να εμποδίσει τους κακόβουλους χρήστες από το να τη χρησιμοποιήσουν για αρνητικούς λόγους», σχολίασε.

Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε σύντομα να αντικαταστήσει το υπαλληλικό προσωπικό και να καταστεί μεγαλύτερος κίνδυνος καθώς μαθαίνει νέες συμπεριφορές.

«Η ιδέα ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε ουσιαστικά να γίνει εξυπνότερο από τον άνθρωπο…λίγοι το πίστευαν. Αλλά οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ήταν μακρινό. Νόμιζα ότι θα γινόταν σε 30 με 50 χρόνια, ίσως και περισσότερα. Προφανώς πλέον δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, είναι τρομακτικό», είπε ο Χίντον στους New York Times.

Geoffrey Hinton, an AI pioneer, quit his job at Google, where he has worked for more than decade, so he can freely speak out about the risks posed by AI.

“It is hard to see how you can prevent the bad actors from using it for bad things,” he said.https://t.co/NZq2RByko7

— The New York Times (@nytimes) May 2, 2023