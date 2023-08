Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 εισήλθε στην τροχιά της Σελήνης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το διαστημόπλοιο Luna-25 εισήλθε σήμερα στην τροχιά της Σελήνης, ένα σημαντικό βήμα στις φιλοδοξίες της Ρωσίας να είναι η πρώτη που θα προσεληνωθεί στον νότιο πόλο στην αναζήτηση παγωμένου νερού.

Το Luna-25 εισήλθε στην τροχιά της Σελήνης στις 11:57 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos. Το διαστημόπλοιο θα κάνει κύκλους γύρω από τη Σελήνη, τον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης, για περίπου πέντε ημέρες, στη συνέχεια θα αλλάξει πορεία για να ξεκινήσει μια απαλή προσελήνωση στον νότιο πόλο της Σελήνης η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου.

Το ινδικό Chandrayaan-3 εισήλθε σε σεληνιακή τροχιά νωρίτερα αυτόν τον μήνα πριν από μια προγραμματισμένη προσελήνωση στον νότιο πόλο αργότερα αυτό τον μήνα.

Το Luna-25, που έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου, έχει σκοπό να λειτουργήσει για έναν χρόνο στον νότιο πόλο, όπου επιστήμονες στη NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπίσει ίχνη παγωμένου νερού στους κρατήρες.

🚀 Roscosmos showed a new photo of the Luna-25 station

The first lunar mission in the modern history of Russia started on August 11. Today, according to the plan, "Luna-25" should enter the orbit of the Earth's satellite.

🌑 It is expected that the soft landing of the station… pic.twitter.com/0bIJjjp92X

