Το ανατριχιαστικό πρόσωπο που φωτογράφισε στον πλανήτη Δία το διαστημικό σκάφος Juno της NASA

Δία, ποιος σε πλήγωσε; Τον Σεπτέμβριο η αποστολή Juno της NASA εντόπισε μια περιοχή της ατμόσφαιρας του αέριου γίγαντα που σχηματίζει ένα κατσουφιασμένο πρόσωπο, με μεγάλα μάτια, μύτη και συνοφρυωμένο στόμα.

Το ανατριχιαστικό πρόσωπο απεικονίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της 54ης κοντινής προσέγγισης του Δία από το Juno. Το διαστημικό σκάφος της Nasa έφτασε στην τροχιά του Δία τον Ιούλιο του 2016 και έκτοτε μελετά την ταραχώδη ατμόσφαιρα, τον καιρό και τις πτυχές των φεγγαριών του μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Την εικόνα “έφτιαξε” ο Vladimir Tarasov, ένας επιστήμονα που μελετούσε τα ακατέργαστα δεδομένα εικόνας της JunoCam. Στην συνέχεια η εικόνα μοιράστηκε στα στα social media της NASA και έγινε αμέσως viral. Η εικόνα τραβήχτηκε περίπου 7.700 χιλιόμετρα (4.800 μίλια) πάνω από τον Δία.

Μπορείτε να την δείτε στη δημόσια προσβάσιμη βιβλιοθήκη ακατέργαστων εικόνων της JunoCam ΕΔΩ.

OK. I like it. Picasso!

The #JunoMission captured this view in Jupiter's far north that resembles a Cubist portrait displaying multiple perspectives.

We present the @NASASolarSystem image to you on Oct. 25—what would have been Picasso's 142nd birthday: https://t.co/2WChdpAycc pic.twitter.com/fJkdlb974R

— NASA (@NASA) October 25, 2023