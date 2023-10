Συναρπαστικό βίντεο δείχνει μια τεράστια έκρηξη στον Ήλιο να κόβει την ουρά ενός κομήτη

Τον Σεπτέμβριο, οι κάτοικοι της Γης έγιναν μάρτυρες ενός άκρως εντυπωσιακού θεάματος, καθώς ο πράσινος κομήτης Nishimura πέρασε δίπλα από τον Ήλιο μας. Μάλιστα υπήρχε μία περίοδος, όπου οι άνθρωποι μπορούσαν βγουν έξω και να δουν τον πράσινο κομήτη στον ουρανό.

Ένα νέο βίντεο της NASA δείχνει τι συμβαίνει όταν ένας κομήτης, όπως ο Nishimura, συναντά το ξέσπασμα μιας ηλιακής έκρηξης. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό.

Το Παρατηρητήριο Ηλιακών Σχέσεων της NASA (STEREO-A) κατέγραψε το συγκεκριμένο βίντεο. Το διαστημόπλοιο κατέγραφε τον κομήτη Νισιμούρα καθώς περνούσε δίπλα στον Ήλιο, όταν σημειώθηκε μια τεράστια ηλιακή έκρηξη.

Ενώ οι περισσότεροι κομήτες όπως ο Νισιμούρα θα είχαν χαθεί από τη δύναμη της έκρηξης, ο συγκεκριμένος κομήτης «επέζησε». Το STEREO-A κατέγραψε την στιγμή ότι η ηλιακή έκρηξη έκοψε την ουρά του κομήτη στη μέση. Ο κομήτης δεν καταβροχθίστηκε από την ηλιακή έκρηξη, αλλά επηρεάστηκε από την ενέργεια που απέβαλε ο Ήλιος.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Comet ahoy! Our STEREO mission caught this glimpse of Comet Nishimura as it made its closest pass by the Sun last week.

While STEREO’s main job is studying the Sun and its connection to Earth, the spacecraft’s images of comets help us understand what the icy bodies are made of. pic.twitter.com/pzHqIcPJYP

— NASA Sun & Space (@NASASun) September 27, 2023