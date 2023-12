Πώς να χρησιμοποιήσετε την νέα AI εφαρμογή Journal του iPhone

Η νέα εφαρμογή «Journal» της Apple που λειτουργεί με την χρήση ΑΙ (τεχνητή νοημοσύνη) είναι επιτέλους εδώ. Το νέο εργαλείο ημερολογίου έγινε διαθέσιμο την Δευτέρα με την νέα ενημέρωση του iPhone.

Οι χρήστες iPhone μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή Journal, η οποία τους επιτρέπει να σημειώνουν τις σκέψεις τους σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο. Η τήρηση ημερολογίου είναι μια πρακτική που μπορεί να βελτιώσει την ψυχική ευεξία και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει δημιουργικά έργα.

Στο Journal μπορείτε να δημιουργήσετε παραδοσιακές καταχωρήσεις κειμένου, να προσθέσετε ηχογραφήσεις στις σημειώσεις σας ή να συμπεριλάβετε πρόσφατα βίντεο ή φωτογραφίες.

Αν χρειάζεστε έμπνευση, οι προτροπές κειμένου που προέρχονται από τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προσφέρουν προτάσεις για το τι να γράψετε. Η εφαρμογή προβλέπει επίσης και προτείνει χρόνους για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώρηση με βάση την πρόσφατη δραστηριότητα του iPhone σας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει νεότερες φωτογραφίες και βίντεο, ιστορικό τοποθεσίας, λίστες αναπαραγωγής που ακούσατε πρόσφατα και συνήθειες προπόνησης.

Apple has released iOS 17.2 with the new journal app! pic.twitter.com/UnID9FQBan

— Apple Hub (@theapplehub) December 11, 2023