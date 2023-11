Όλοι μιλούν για τον Sam Altman: Το παρασκήνιο της επιστροφής του στην OpenAI μετά την απόλυση και το who is who του δημιουργού του ChatGPT

Ο Sam Altman συμφώνησε να επιστρέψει στην ηγεσία της OpenAI, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της σήμερα στο X, πρώην Twitter, λίγες μόλις ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απόλυσή του από τη θέση του CEO, που προκάλεσε εξέγερση των εργαζομένων, η οποία απειλούσε να υπονομεύσει την κορυφαία εταιρεία στον νεοσύστατο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε καταλήξει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την επιστροφή του Sam Altman στην OpenAI ως διευθύνοντος συμβούλου με ένα νέο διοικητικό συμβούλιο», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι στο διοικητικό συμβούλιο θα προεδρεύει ο πρώην συνδιευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Bret Taylor. Άλλα μέλη περιλαμβάνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Quora, Adam D’Angelo και τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Larry Summers.

«Συνεργαζόμαστε για να καθορίσουμε τις λεπτομέρειες», ανέφερε η ανάρτηση της OpenAI στο Χ, πρώην twitter.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Σε δική του ανάρτηση στο X, ο Altman έγραψε ότι “ανυπομονεί” να επιστρέψει στο OpenAI και να αξιοποιήσει την “ισχυρή συνεργασία” της εταιρείας με τη Microsoft, η οποία είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του κατασκευαστή του ChatGPT.

Η ανακοίνωση αυτή φαίνεται να βάζει τέλος στις τελευταίες ημέρες χάους για την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες περιλάμβαναν διαπραγματεύσεις σχετικά με το ποιος θα πρέπει να ηγηθεί της OpenAI και πώς θα πρέπει να διοικείται η εταιρεία, καθώς και ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με το πόσο γρήγορα θα πρέπει να κινηθεί η κούρσα των εξοπλισμών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, αν παραμείνει περιορισμένης σύνθεσης όπως το προηγούμενο, είναι ριζικά διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο λόγω της εμπειρίας των μελών που έχουν ανακοινωθεί. Επίσης, είναι όλοι άνδρες.

Ο Bret Taylor, 43 ετών, συνιδρυτής των Google Maps, είναι πρώην διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας λογισμικού Salesforce. Έχει εργασθεί ως τεχνικός διευθυντής του Facebook (Meta) και έχει υπάρξει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Twitter μέχρι την επέλαση του Ιλον Μασκ.

Ο Larry Summers, 68 ετών, καθηγητής στο Χάρβαρντ, είναι πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και έχει εργασθεί ως επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Άνθρωπος της Σίλικον Βάλεϊ, ο 39χρονος Adam D’Angelo, είναι ένας από τους διασωθέντες του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου. Είναι ιδρυτής της ιστοσελίδας Quora.

Αντίθετα, ο Ilya Sutskever, ο επιστημονικός εγκέφαλος της OpenAI, η επιχειρηματίας Tasha McCauley και η Helen Toner, διευθύντρια στρατηγικής του ινστιτούτου έρευνας για τις νέες τεχνολογίες, πιθανότατα αποκλείσθηκαν από το νέο διοικητικό σχήμα.

Γνωστός για τις σοβαρές του ανησυχίες σχετικές με την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης για την οποία φοβάται ότι τελικά θα ακολουθήσει τους δικούς της στόχους σε σύγκρουση με την ανθρωπότητα, ο Ilya Sutskever είχε δηλώσει την Δευτέρα ότι «λυπάται ειλικρινά για την συμμετοχή του στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου» για την απόλυση του Sam Altman .

Μυστήριο με την απόλυση και την επαναπρόσληψη του Altman

Οι λεπτομέρειες της απόλυσης και της επαναπρόσληψης του Altman παραμένουν θολές. Στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η OpenAI ισχυρίστηκε ότι ο Altman δεν ήταν αρκετά “ειλικρινής” με το διοικητικό συμβούλιο.

Αυτή η διφορούμενη διατύπωση δημιούργησε δεκάδες φήμες. Αλλά ένας βασικός παράγοντας για την απομάκρυνση του Altman ήταν η ύπαρξη εντάσεων μεταξύ του Altman, ο οποίος υποστήριζε την επιθετικότερη προώθηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, και των μελών του αρχικού συμβουλίου του OpenAI, τα οποία ήθελαν να κινηθούν πιο προσεκτικά, σύμφωνα με το CNN.

Η ξαφνική απόλυση του Altman προκάλεσε σεισμό στην Silicon Valley. Μερικοί θυμήθηκαν τον Steve Jobs που απολύθηκε το 1985 από την Apple για να επιστρέψει αναλαμβάνοντας τα ηνία λίγα χρόνια αργότερα.

Από το πρωί της Δευτέρας, ο CEO της Microsoft, Satya Nadella είχε ανακοινώσει ότι ο Altman, μαζί με τον επίσης συνιδρυτή του OpenAI Greg Brockman, θα ενταχθούν στη Microsoft για να ηγηθούν ενός νέου τμήματος έρευνας AI. Η OpenAI δήλωσε ότι είχε προσλάβει τον πρώην επικεφαλής του Twitch, Emmett Shear, ως προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο.

Στη συνέχεια, όμως, εκατοντάδες υπάλληλοι της OpenAI, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, απείλησαν να φύγουν, ενδεχομένως για τη Microsoft, εάν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν παραιτηθεί και δεν επανέλθει ο Altman στη θέση του CEO.

Δεν είναι σαφές πώς θα επηρεαστεί τον Shear η επιστροφή του Altman. Κάνοντας ανάρτηση στο X, ο Shear έγραψε: «Είμαι βαθιά ικανοποιημένος από αυτό το αποτέλεσμα, μετά από (περίπου) 72 πολύ έντονες ώρες εργασίας … Χαίρομαι που ήμουν μέρος της λύσης».

I am deeply pleased by this result, after ~72 very intense hours of work. Coming into OpenAI, I wasn’t sure what the right path would be. This was the pathway that maximized safety alongside doing right by all stakeholders involved. I’m glad to have been a part of the solution. https://t.co/AGoDBbwhkq — Emmett Shear (@eshear) November 22, 2023

Επιστρέφει στην OpenAI και ο Greg Brockman

Ο Greg Brockman επιστρέφει επίσης στο OpenAI, σύμφωνα με την ανάρτησή του στο X. «Επιστρέφω στην OpenAI. Επιστροφή στην κωδικοποίηση από απόψε» έγραψε ο Brockman.

Returning to OpenAI & getting back to coding tonight. — Greg Brockman (@gdb) November 22, 2023

Microsoft και Altman οι κερδισμένοι του σίριαλ

Τελικά, η Microsoft και ο Altman φαίνεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την αναταραχή. Ο Altman θα συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας που βοήθησε να ιδρυθεί, τώρα με ένα διοικητικό συμβούλιο που, θεωρητικά, υποστηρίζει περισσότερο το όραμά του.

Και η Microsoft απέσπασε περισσότερο έλεγχο πάνω στην εταιρεία στην οποία επένδυσε δισεκατομμύρια για να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία κατά πολλούς στη Silicon Valley θα αποτελέσει το σημαντικότερο κύμα τεχνολογικής προόδου τις επόμενες δεκαετίες.

«Μας ενθαρρύνουν οι αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του OpenAI. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα σε μια πορεία προς μια πιο σταθερή, καλά ενημερωμένη και αποτελεσματική διακυβέρνηση» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella στο X.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9 — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

Το όραμα του Altman

Το όραμα του Altman να αναπτύξει γρήγορα και να εμπορευματοποιήσει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται επίσης να έχει επικρατήσει.

Δημόσια, ο Altman έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη και έχει δεσμευτεί στους νομοθέτες και τους πελάτες ότι θα προωθήσει το OpenAI με υπευθυνότητα. Ωστόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, ο Altman πίεζε να φέρει τα προϊόντα στην αγορά πιο γρήγορα και να τα πουλάει με κέρδος.

Ο Altman ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες στην πρώτη ημέρα προγραμματιστών της OpenAI ότι η εταιρεία θα διαθέσει εργαλεία ώστε ο καθένας να μπορεί να δημιουργήσει τη δική του έκδοση του ChatGPT. Η OpenAI έχει επίσης συνεργαστεί με τη Microsoft για την ανάπτυξη τεχνολογίας που μοιάζει με το ChatGPT σε όλα τα προϊόντα της Microsoft.

Η OpenAI και ο σχεδιαστής του iPhone Jony Ive φέρεται επίσης να βρίσκονταν σε συζητήσεις για να συγκεντρώσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τον ιαπωνικό όμιλο SoftBank για μια συσκευή AI που θα αντικαταστήσει το smartphone.

Το who is who του Sam Altman

Ο Altman γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόι το 1985. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ με πτυχίο στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών το 2005. Μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού στην Google και στη συνέχεια ίδρυσε την Loopt, μια εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες τοποθεσίας για κινητά τηλέφωνα. Η Loopt εξαγοράστηκε από την Google το 2012.

Το 2014, ο Altman έγινε πρόεδρος του Y Combinator, μιας εταιρείας επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων. Υπό την ηγεσία του, το Y Combinator βοήθησε να ξεκινήσουν περισσότερες από 3.000 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων πολλών επιτυχημένων επιχειρήσεων όπως η Airbnb, η Stripe και η Coinbase.

Το 2015, ο Altman συνίδρυσε το OpenAI, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική εταιρεία που εργάζεται για την ανάπτυξη ασφαλούς και υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης. To 2009 Άλτμαν έγινε διευθύνων σύμβουλος της OpenAI και ξεκίνησε το project της ανάπτυξης τεχνολογίας γενετικής νοημοσύνης που οδήγησε τελικά στο ChatGPT και άλλα πρωτοποριακά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Altman είναι γνωστός για το όραμά του για την τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, αλλά ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί υπεύθυνα. Είναι επίσης γνωστός για την ισχυρή του ηγεσία και την ικανότητά του να δημιουργεί επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Προσωπική ζωή

Ο Altman είναι χορτοφάγος από την παιδική του ηλικία. Είναι ομοφυλόφιλος και είχε σχέση με τον συνιδρυτή της Loopt, Nick Sivo, για εννέα χρόνια. Χώρισαν λίγο μετά την εξαγορά της εταιρείας το 2012. Από το 2023, σύντροφός του είναι ο Oliver Mulherin, ένας Αυστραλός μηχανικός λογισμικού. Ο Altman ζει στη γειτονιά Russian Hill του Σαν Φρανσίσκο και έχει ένα εξοχικό στη Νάπα της Καλιφόρνια.

Σε συνέντευξή του το 2016, ο Altman παραδέχτηκε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Θυμήθηκε ότι το να έχει έναν υπολογιστή από την παιδική του ηλικία τον βοήθησε με την σεξουαλικότητά του.

Ο Άλτμαν είναι γνωστός «Prepper», δηλαδή προετοιμάζεται για επιβίωση έπειτα από μία παγκόσμια καταστροφή. To 2016 είχε δηλώσει: «Έχω όπλα, χρυσό, ιωδιούχο κάλιο, αντιβιοτικά, μπαταρίες, νερό, μάσκες αερίων από την Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη και ένα μεγάλο κομμάτι γης στο Big Sur στο οποίο μπορώ να πάω πετώντας».

Πηγή: FOXreport.gr