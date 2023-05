Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί με εξαφάνιση την ανθρωπότητα»

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, προειδοποιούν ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής του OpenAI και της Google Deepmind.

Όπως αναφέρει το BBC, δεκάδες ειδικοί συνηγορούν με την προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κέντρου για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για δήλωση που στοχεύει να ανοίξει τη δημόσια συζήτηση, αλλά και να παρουσιάσει τη λίστα των ειδικών και δημοσίων προσώπων που λαμβάνουν επίσης σοβαρά υπόψη την αποτροπή της καταστροφικής αυτής έκβασης.

We’ve released a statement on the risk of extinction from AI.

Signatories include:

– Three Turing Award winners

– Authors of the standard textbooks on AI/DL/RL

– CEOs and Execs from OpenAI, Microsoft, Google, Google DeepMind, Anthropic

