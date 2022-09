Nothing Phone (1): Το νέο ιδιαίτερο smartphone που έχει γίνει best seller στην κατηγορία του

Σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες από την κυκλοφορία του, το Nothing Phone (1) έχει καταφέρει να σημειώσει σημαντικό αριθμό πωλήσεων σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά όπως η Ινδία.

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Nothing στην Ινδία, Manu Sharma, μιλώντας στο gsmarena, δήλωσε ότι το Nothing Phone (1) έχει πάνω από 100.000 πελάτες στην Ινδία έως στα τέλη Αυγούστου. Πάνω από 100.000 μονάδες του νέου ιδιαίτερου smartphone πωλήθηκαν σε μόλις 20 ημέρες που ήταν διαθέσιμο στον συνεργάτη της Nothing, Flipkart.

Ο Sharma τόνισε επίσης ότι το Nothing Phone (1) είναι αυτή τη στιγμή το smartphone με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία του, ενώ ανέφερε ότι πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν επιλέξει να ειδοποιήσουν για την κυκλοφορία του smartphone.

Η Nothing ενημέρωσε ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα την 4η σημαντική ενημέρωση λογισμικού της, το Nothing OS 1.1.4. Μπορεί να μην υπάρχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας της ενημέρωσης, όπως ο Sharma ανέφερε ότι το νέο update θα παρέχει επιδιορθώσεις για τα βασικά ζητήματα που έχουν επισημάνει οι πελάτες, καθώς και βελτιώσεις για πράγματα όπως η κάμερα και η μπαταρία.

To Nothing Phone (1) είναι ένα smartphone με πολύ ιδιαίτερο design. Το πίσω μέρος του κινητού είναι διάφανο αποκαλύπτοντας το πηνίο ασύρματης φόρτισης, ενώ φαίνεται και το set με την διπλή κάμερα σχεδιασμό. Γύρω τους υπάρχουν φωτεινές λωρίδες που το κάνουν ακόμη πιο ιδιαίτερο.

«Σχεδιάστηκε στοχευμένα. Γεμάτο ζεστασιά. Και χαρά». αναφέρει η εταιρεία για το Nothing Phone (1).

