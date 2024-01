Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου: Τρομακτικός «μαγικός καθρέφτης AI» προβλέπει πότε θα πεθάνετε – Πώς λειτουργεί

Υπάρχουν κάποιες ημέρες που μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είστε καλά απλά κοιτάζοντας τον εαυτό σας σε έναν καθρέφτη. Ωστόσο τώρα ένας άλλος «καθρέφτης ΑΙ» υπόσχεται να σας πει πολλά περισσότερα. Ο καθρέφτης θα κάνει ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στην έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών (CES)

Το προϊόν είναι ουσιαστικά ένα κατακόρυφο tablet 21,5 ιντσών με μία κάμερα. Παρακολουθεί πάνω από 100 παραμέτρους υγείας σαρώνοντας τη ροή του αίματος κάτω από την επιφάνεια του προσώπου σας.

Η συσκευή υπόσχεται να ανιχνεύει σημάδια για τα πάντα, από υψηλή αρτηριακή πίεση, μέχρι συμπτώματα πυρετού, κατάθλιψη ή κίνδυνο ψυχικής υγείας, κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε βάθος 10 ετών, μέχρι την «ηλικία του δέρματος του προσώπου».

Αλλά μπορεί επίσης να σας προειδοποιήσει αν πιστεύει ότι πρόκειται να πεθάνετε.

Ένας εμπειρογνώμονας τηλεϊατρικής επαίνεσε τη συσκευή ως «ιδανική για κλινικές και γηροκομεία». Ο κατασκευαστής του «μαγικού καθρέφτη» ελπίζει ότι οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν την συσκευή θα λάβουν μία έγκαιρη προειδοποίηση για την «προληπτική» ιατρική φροντίδα που χρειάζονται.

Στο επίκεντρο της νέας συσκευής, του Anura MagicMirror της NuraLogix, βρίσκεται ένας ισχυρός εσωτερικός οπτικός αισθητήρας που συγκεντρώνει δεδομένα για την ανάλυση από έναν αλγόριθμο που βασίζεται στο cloud.

Ο αισθητήρας, η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Transdermal Optical Imaging (TOI) της NuraLogix, χρησιμοποιεί μια μέθοδο που υπάρχει ήδη στα νοσοκομεία, τεχνικά γνωστή ως φωτοπληθυσμογραφία, για την καταγραφή των μεταβολών του όγκου του αίματος μέσα στα μικροσκοπικά “μικροαγγειακά” τριχοειδή αγγεία του ιστού του προσώπου.

Αυτά τα δεδομένα ροής αίματος αποστέλλονται στη συνέχεια στην πλατφόρμα DeepAffex “Affective Ai” της εταιρείας, η οποία «χρησιμοποιεί προηγμένη επεξεργασία σήματος και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης μηχανικής μάθησης για τον υπολογισμό πάνω από 100 παραμέτρων υγείας».

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της NuraLogix, Marzio Pozzuoli, έσπευσε να δηλώσει στο Wired στη CES ότι η κάμερα του MagicMirror δεν χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Μόνο τα δεδομένα της ροής του αίματος, είπε ο Pozzuoli, αποστέλλονται στο cloud για ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το βίντεο που καταγράφει η συσκευή για να δημιουργήσει την “αντανάκλασή” σας παραμένει εντός της συσκευής.

Ο ο διευθύνων σύμβουλος της NuraLogix δήλωσε ότι αναμένει ότι το MagicMirror θα ξεκινήσει ως προϊόν για επιχειρηματικούς πελάτες, εγκατεστημένο σε χώρους όπως γυμναστήρια, φαρμακεία, αίθουσες αναμονής κλινικών, ή ακόμη και σε εργοτάξια όπου οι γρήγορες αξιολογήσεις της υγείας μπορεί να σώσουν μία ζωή. Ωστόσο να δει το MagicMirror να γίνεται μια κοινή οικιακή συσκευή υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Pozzuoli, σύμφωνα με το Wired, αναμένει ότι μερικές μετρήσεις «θα εγκριθούν από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) φέτος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.

