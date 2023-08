Instagram: Έρχονται αλλαγές για να ανταγωνιστεί το TikTok – ΦΩΤΟ

Αλλαγές ετοιμάζει το Instagram για να μπορέσει να ανταγωνιστεί το TikTok. Το δημοφιλές social media φαίνεται ότι εξετάζει την αύξηση της διάρκειας των Reels.

Ο γνωστός Leaker Alessandro Paluzzi ανάρτησε στο Twitter εικόνες στις οποίες φαίνονται δύο σελίδες από τα Reels. Στην μία φαίνεται να επιτρέπεται η εγγραφή βίντεο τριών λεπτών (όπως ισχύει τώρα), ενώ στην δεύτερη ο χρόνος αυξάνεται στα 10 λεπτά. Η Meta και το Instagram δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη εάν σχεδιάζουν την επέκταση των Reels και δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για να σχολιάσουν τις συγκεκριμένες διαρροές.

Σύμφωνα με το theverge.com, η επέκταση των Reels από 3 σε 10 λεπτά, φέρνει το Instagram πιο κοντά στο YouTube, ενώ πλησιάζει και το TikTok, που προσφέρει ήδη στους χρήστες περισσότερο χρόνο για εγγραφή βίντεο. Πρόσφατα το TikTok εισήγαγε στην εφαρμογή την δυνατότητα εγγραφής βίντεο έως και 10 λεπτών για τους δωρεάν χρήστες και έως 20 λεπτά για όσους πληρώνουν. Ωστόσο το YouTube προσπαθεί να δελεάσει τους δημιουργούς περιεχομένου να υιοθετήσουν πιο σύντομα βίντεο.

Το Instagram είχε ανανεώσει πολλές από τις δυνατότητες των Reels για να τα ενισχύσει, καθώς το TikTok κερδίζει έδαφος στον χώρο των βίντεο μικρής διάρκειας. Το Instagram έχει προσθέσει νέες μεθόδους επεξεργασίας για την δημιουργία ιογενούς περιεχομένου, κάνοντάς το να μοιάζει ολοένα και περισσότερο με το TikTok.

