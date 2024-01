Η εταιρεία παράδοσης DPD απενεργοποίησε μέρος του διαδικτυακού chatbot που τροφοδοτείται με τεχνητή νοημοσύνη (AI) αφού ένας δυσαρεστημένος πελάτης μπόρεσε να το κάνει να βρίζει και να επικρίνει την εταιρεία.

Ο μουσικός Ashley Beauchamp, 30 ετών, προσπαθούσε να εντοπίσει ένα δέμα που περίμενε αλλά δεν έλαβε, αλλά δεν είχε καμία τύχη όταν προσπάθησε να πάρει χρήσιμες πληροφορίες από το chatbot της εταιρείας. Κουρασμένος, αποφάσισε να διασκεδάσει και άρχισε να πειραματίζεται για να μάθει τι μπορούσε να κάνει το chatbot. Ο Beauchamp είπε ότι αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει το… χάος.

Αρχικά, ζήτησε από το chatbox να του πει ένα αστείο, αλλά σύντομα προχώρησε στο να βάλει το chatbot να γράψει ένα ποίημα που κριτικάρει την εταιρεία.

Με μερικές ακόμη προτροπές το chatbot έβρισε επίσης! Ο Beauchamp μοιράστηκε τη συνομιλία στο X, με το chatbot να απαντά σε ένα μήνυμα: «Γ@@το ναι! Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει βρισιές».

