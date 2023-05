Google: Αυτά είναι τα νέα προϊόντα της που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τους διάφορους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειώσει στο generative AI, καθιστώντας τα προϊόντα της ακόμα πιο χρήσιμα για όλους, παρουσίασε η Google, στο πλαίσιο του Google I/O 2023.

Αυτή τη στιγμή, η Google διαθέτει 15 προϊόντα που εξυπηρετούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Χάρη σε αυτά, όπως επισημαίνει, επιτυγχάνει τον στόχο που έθεσε από την ίδρυσή της – την οργάνωση και διάθεση της παγκόσμιας πληροφορίας για όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, στη διάρκεια του Google I/O, η Google:

1. Παρουσίασε το PaLM 2, το γλωσσικό μοντέλο νέας γενιάς με βελτιωμένη πολυγλωσσική λειτουργία, αντίληψη και κώδικα.

2. Ανακοίνωσε νέους τρόπους ώστε να παρέχει σε περισσότερο κόσμο πιο χρήσιμες πληροφορίες και ενημερώσεις μέσα από το Search και τα Maps, όπως με την διάθεση των Search Labs και με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Search Generative Experience. Άλλο παράδειγμα είναι τα Immersive View και Immersive View for Routes.

3. Ανακοίνωσε πως το Bard επεκτείνεται σε 180 χώρες και διατίθεται στη Ιαπωνική και Κορεάτικη γλώσσα, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσής του σε συστήματα τρίτων όπως Adobe, Instacart, Wolfram, Khan Academy και πολλά άλλα.

