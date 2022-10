«Έπεσε» το WhatsApp – Προβλήματα στην εφαρμογή

Σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Whatsapp αντιμετωπίζουν οι χρήστες την τελευταία ώρα. Τα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι χρήστες δεν μπορούν να αποστείλουν μήνυμα, καθώς δεν παραδίδονται ποτέ. Επίσης, η λίστα με τα μηνύματά τους δεν ανανεώνεται, ως εκ τούτου δεν μπορούν να δουν εάν έχουν λάβει κάποιο νέο μήνυμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του Whatsapp

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) October 25, 2022