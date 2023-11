Εμφανίστηκε νέα γιγαντιαία ηλιακή κηλίδα και επηρεάζει ολόκληρο τον Ήλιο – Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Μια από τις μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές ηλιακών κηλίδων που έχουν παρατηρηθεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία έχει εμφανιστεί στην κοντινή πλευρά του ήλιου στη Γη – και έχει αρχίσει να εξαπολύει ένα μπαράζ ηλιακών καταιγίδων που αναστατώνουν την επιφάνεια του άστρου μας με μεγάλο τρόπο.

Η εμφάνιση των ηλιακών κηλίδων θα μπορούσε να κάνει ενδιαφέρουσες μερικές εβδομάδες για τη Γη, η οποία σύντομα θα βρεθεί στην πορεία αυτών των εκρηκτικών σκοτεινών κηλίδων.

Η πρώτη ομάδα ηλιακών κηλίδων, με την ονομασία AR3490, περιστράφηκε στην κοντινή πλευρά του ήλιου στις 18 Νοεμβρίου πάνω από τον βορειοανατολικό ώμο του άστρου. Η σκοτεινή κηλίδα ακολουθήθηκε γρήγορα από μια άλλη ομάδα ηλιακών κηλίδων, την AR3491, ανέφερε το Spaceweather.com.

Οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη ότι οι ομάδες των ηλιακών κηλίδων ήταν καθ’ οδόν, επειδή είχαν παρακολουθήσει “ηλιοσεισμικές δονήσεις”, ή κυματισμούς στην επιφάνεια του ήλιου, από την περιοχή. Η περιοχή των ηλιακών κηλίδων είναι «τόσο μεγάλη, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δονείται ολόκληρος ο ήλιος» έγραψαν οι εκπρόσωποι του Spaceweather.com.

Από τότε που εμφανίστηκαν, οι ομάδες των ηλιακών κηλίδων έχουν χωριστεί και έχουν γεννήσει νέες σκοτεινές κηλίδες, συμπεριλαμβανομένων των AR3492, AR3495, AR3496 και AR3497, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα «ηλιακό αρχιπέλαγος ηλιακών κηλίδων», ανέφερε το EarthSky.

Συνολικά, η τεράστια συλλογή ηλιακών κηλίδων εκτείνεται σε διάμετρο περίπου 200.000 χιλιομέτρων (125.000 μιλίων), δηλαδή πάνω από 15 φορές ευρύτερη από τη Γη, σύμφωνα με το Spaceweather.com.

Σύμφωνα με το SpaceWeatherLive.com, τις τελευταίες 4 ημέρες, οι ηλιακές κηλίδες έχουν ήδη εκτοξεύσει τουλάχιστον 16 ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας C και 3 ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας Μ – οι οποίες είναι η τρίτη και η δεύτερη ισχυρότερη κατηγορία εκλάμψεων, αντίστοιχα. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές ακόμη από αυτές τις εκλάμψεις τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και δυνητικά εκλάμψεις κλάσης Χ, τον ισχυρότερο τύπο ηλιακής έκλαμψης.

Οι επικείμενες εκλάμψεις μπορεί επίσης να γεννήσουν στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας (CMEs), ή τεράστιες μάζες φορτισμένων ηλιακών σωματιδίων, που θα μπορούσαν να πέσουν στη Γη και να προκαλέσουν ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μπλακ άουτ στις επικοινωνίες και να πυροδοτήσουν ζωηρές εμφανίσεις σέλατος.

Οι αστρονόμοι έχουν επίσης εντοπίσει αρκετούς μεγάλους βρόχους πλάσματος, γνωστούς ως ηλιακές προεξοχές, που αναπτύσσονται πάνω από ορισμένες από τις ηλιακές κηλίδες της ομάδας.

Οι μεγαλύτεροι βρόχοι υψώνονται πάνω από 64.000 χιλιόμετρα (40.000 μίλια) πάνω από την επιφάνεια, σύμφωνα με το EarthSky, και θα μπορούσαν να αποσπαστούν και να εκσφενδονιστούν στο διάστημα ανά πάσα στιγμή, αφήνοντας προσωρινά πίσω τους τεράστια “φαράγγια φωτιάς” στην επιφάνεια του ήλιου.

Τουλάχιστον τρεις ομάδες ηλιακών κηλίδων έχουν επίσης εμφανιστεί στο νότιο ημισφαίριο του ήλιου τις τελευταίες ημέρες.

Η εμφάνιση των ηλιακών κηλίδων είναι το πιο πρόσφατο σημάδι ότι ο ήλιος πλησιάζει γρήγορα στην εκρηκτική κορύφωση του 11ετούς ηλιακού κύκλου του, γνωστού ως ηλιακό μέγιστο, το οποίο οι επιστήμονες προβλέπουν ότι θα ξεκινήσει το επόμενο έτος.

Κατά τη διάρκεια του ηλιακού μέγιστου, οι ηλιακές κηλίδες γίνονται πολύ πιο συχνές και αυξάνονται σε μέγεθος, καθώς τα μαγνητικά πεδία του ήλιου μπερδεύονται, επιτρέποντας στις σκοτεινές κηλίδες να μεγαλώνουν ευκολότερα.

Οι τελευταίες σκοτεινές κηλίδες αποτελούν «ίσως τη μεγαλύτερη περιοχή ηλιακών κηλίδων που έχω δει μέχρι στιγμής από τον τρέχοντα ηλιακό κύκλο. Οι επόμενες 14 ημέρες θα μπορούσαν να είναι πολύ ενδιαφέρουσες» έγραψε στο στο X (πρώην Twitter), ο μετεωρολόγος και φωτογράφος σέλατος, Chris Wicklund.

Probably the biggest sunspot region I’ve seen so far from solar cycle 25 rotating onto the earth facing disk. AR3490 & AR3491 have been consistently flaring and looks to be gaining size / magnetic complexity. The next 14 days could be very interesting. pic.twitter.com/KgyvEIpexd

— Chris Wicklund Auroras (@Wicky_dubs_WX) November 19, 2023