Απάντηση του Έλον Μασκ για την «επίθεση ρομπότ» στo Tesla Gigafactory

Μια ιστορία που συνέβη πριν από δύο χρόνια εμφανίστηκε ξανά πρόσφατα και έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη στo Giga factory της Tesla, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε από μια μηχανή.

Φοβερά δυσαρεστημένος, ο Έλον Μασκ έδωσε την απάντησή του για την ιστορία του ατυχήματος.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη και πράγματι ο εργαζόμενος τραυματίστηκε (έχει αναρρώσει πλήρως από τότε), υπάρχουν δύο ζητήματα που ο Μασκ επισήμανε.

Πρώτα απ ‘όλα, δεν του άρεσε το γεγονός ότι η ιστορία ξέσπασε τώρα, παρόλο που το περιστατικό συνέβη πριν από δύο χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, δεν του άρεσε το γεγονός ότι αρκετές ιστοσελίδες δεν διευκρίνισαν ότι το περιστατικό συνέβη το 2021 και όχι σήμερα.

Και το άλλο που δεν του άρεσε είναι το γεγονός ότι ορισμένες ιστοσελίδες ανέφεραν ότι το περιστατικό αφορούσε το ρομπότ Optimus της Tesla.

Στην πραγματικότητα, το περιστατικό αφορούσε ένα αυτοματοποιημένο βιομηχανικό ρομπότ που κατασκευάστηκε από την Kuka, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις και εταιρείες, και όχι αποκλειστικά και μόνο για τα αυτοκίνητα.

Correct.

Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now.

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023