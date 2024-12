Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντούσκο Ιβάνοβιτς

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι ο νέος προπονητής της Βίρτους Μπολόνια, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2025. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Μαυροβούνιου προπονητή, ο οποίος διαδέχεται τον Λούκα Μπάνκι, ο οποίος αποχώρησε μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στη Euroleague.

Η Βίρτους Μπολόνια επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 67χρονο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συμβόλαιο του νέου προπονητή θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025.

Στην επίσημη ανακοίνωση, η ιταλική ομάδα έκανε αναφορά στην πλούσια καριέρα του Ιβάνοβιτς: «Στα 30 και πλέον χρόνια καριέρας του, ο κόουτς Ιβάνοβιτς έχει προπονήσει ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, ο Παναθηναϊκός, η Μπεσίκτας, η Χίμκι, η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη βασκική ομάδα, κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα το 2020, έχοντας στο ρόστερ του τους Αχιλλέα Πολονάρα και Τόκο Σενγκέλια».

𝐃𝐔𝐒𝐊𝐎 is our new 𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 🤍🫡🖤

Welcome coach! pic.twitter.com/fWY04VTNMN

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) December 5, 2024